Баканов мог нарушить закон на юбилее Суркиса - "Схемы"

Баканов на запрос журналистов, принял ли он рамку, не ответил. ФОТО: Укринформ

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов мог нарушить закон "О предупреждении коррупции", если принял в подарок рамку для фото стоимостью около 15 тыс. грн на юбилее у депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь", соратника Медведчука Григория Суркиса.

Об этом сообщили журналисты-расследователи программы "Схемы".

Они узнали, что гости выходить из праздника в отеле "Интерконтиненталь" с желтыми пакетами итальянского элитного бренда Fendi. Внутри пакетов была книга о жизненном пути Суркиса и рамка для фото от Fendi. Позвонив в магазин, журналисты узнали - рамка из натуральной кожи стоит 540 евро, то есть около 15 тыс. грн. Предполагалось, что в рамку надо было вставить сделано на празднике фото с именинником.

Если Баканов принял рамку для фото, он нарушил закон "О предотвращении коррупции". Ведь, согласно ему, председатель СБУ не может взять подарок, дороже прожиточного минимума - около 2 тыс. грн. За нарушение председатель СБУ может получить штраф от 1700 до 3400 грн и конфискацию дорогой фоторамки.

Баканов на запрос журналистов, принял ли он рамку, не ответил.

Юрист ОО "Центр противодействия коррупции" Елена Щербань отметила "Схемам", что чиновник должен обратиться в НАЗК, когда ему предлагают дорогой подарок.

"Поскольку Баканов - сам руководитель СБУ, то должен был сообщить это ведомство. Похоже, он принял подарок, не обратившись к НАЗК. Теперь в этом случае к "антикорупционникам" "могут обратиться общественные организации даже на основании сюжета об этом. Далее НАЗК должен проверить эти факты и, в случае подтверждения, составить протокол о коррупционном правонарушении и направить его в суд. Суд в дальнейшем решит, было ли нарушение законодательства или оштрафует или вынесет другие санкции, или закроет дело".

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На праздновании дня рождения нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Григория Суркиса были председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов и первый помощник президента Сергей Шефир. Их заметили журналисты программы "Схемы". Григорий Суркис был депутатом третьего и четвертого созывов от Социал-демократической партии Украины (объединенной). Сейчас представляет "Оппозиционную платформу - За жизнь", председателем политсовета которой является Виктор Медведчук. В течение 2013-2019-х был вице-президентом УЕФА, ныне - почетный член организации. Его брат Игорь - владелец футбольного клуба "Динамо". В рейтинге самых богатых украинский от издания "Новое время" братья заняли 21-е место с состоянием $234 млн.