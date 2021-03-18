Байден позвонит Зеленскому - посольство США

Разговор состоится без каких-либо условий со стороны Белого дома. Фото: tsn.ua

Президент США Джо Байден пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил пресс-секретарь посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп.

"Разговор обязательно состоится, поскольку Байден взял на себя ряд обязательств по международному сотрудничеству. Он остается преданным другом Украины. Мы убеждены в этом", - отметил он.

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Представитель посольства также напомнил о заявлениях Белого дома и Госдепа о поддержке Украины на годовщину противоправной аннексии Крыма, а также о предоставлении Украине транша безопасности помощи в марте.

Комментируя вопрос о возможных условиях телефонного разговора президентов, Лангенкемп отметил, что со стороны США таких условий нет.

"Украина для нас - партнер, а в отношениях с партнерами мы не выдвигаем требований и нет никаких предпосылок для ведения диалога.

Мы вдохновлены тем, как Зеленский в последние недели прибегает к мощных действий против нечестных интересов, которые до сих пор тянут Украину вниз", - отметил он.

Также спикер дал понять, что причиной задержки звонка является то, что "Байден сейчас очень сконцентрирован на внутриамериканских вызовах, включая пандемию".

Россия требует извинений от президента США Джо Байдена за его "хамские" заявления о том, что глава государства Владимир Путин - убийца.