Байден пошел навстречу Путину. Тот воспримет это за слабость - эксперт

Григорий Перепелица: Байден заинтересован в России больше, чем в Украине. Фото: Тарас Подолян

Приоритет политики американского президента Джо Байдена - внутренняя безопасность США. Подтверждением этому стало возвращение двух американских эсминцев с Черного моря. Новые американские санкции против России - предупреждение и призыв не вмешиваться во внутренние дела Штатов, как было в период президентских выборов. Путин расценивает это как слабость Америки. Это дает ему возможность на новое наращивание силы, сказал в интервью Gazeta.ua директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил в Белом доме с обращением к нации после новых санкций, введенных против России за ее "злонамеренные действия" и на фоне эскалации вокруг Украины. Он заявил, что "настало время для деэскалации, пути вперед дипломатическим процессом". Пытается снять напряжение, которое возникло? Удастся?

Безусловно, это шаг навстречу Путину и знак примирения. Месседж Байдена говорит о примирении США с Россией. Не случайно он акцентировал внимание на исключительно дипломатических средствах. Подтверждением этому стало возвращение двух эсминцев с Черного моря, чтобы не ескалувать напряженности. Россия это однозначно воспримет за слабость Байдена. Тем самым американский президент подтвердил соблюдение линии, которую проводил президент Обама весь период своей каденции. Давление на Россию исключительно дипломатическими средствами. Путин будет реагировать. Расценивает это как слабость США и неспособность провести ту красную линию, перед которой он бы остановился. Ему уже рисовали много красных линий и Омаба, и Трамп. Путин сейчас как тот колобок в сказке. Поскольку это знак, что Байден не будет вмешиваться в военную эскалацию. Это максимум, который Америка может предъявить Путину

Байден не будет вмешиваться в военную эскалацию

Байден заверил Путина в телефонном разговоре: если Москва будет пытаться повредить интересам США и их союзников, то получит "ответ". Каким он может быть, если Россия таки пойдет в наступление на Украину?

Комментарии российских экспертов, которые хорошо знают Путина, говорят: наоборот это еще больше "подзадорило" главу Кремля действовать решительно. И не случайно российская пропаганда говорит, что Байден первым позвонил. Если он сказал Путину, что ему не интересно с ним говорить и не время на разговор. И как только эскалация военной ситуации, то сразу президент США начал звонить и просить встречи. Это явная слабость, как бы мы там не разменивали эту ситуацию.

Планируемый якобы на 14 и 15 апреля проход американских военных кораблей через пролив Босфор в Черное море не состоится, сообщили турецкие средства массовой информации. Это попытка снять эскалацию?

Сейчас уже зарубежная пресса пытается это объяснить. Когда секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выступил с речью и обратились через соответствующие каналы, чтобы они забрали из Черного моря эти эсминцы. Вернее, чтобы они вообще здесь не появлялись в Черном море. Это же прямые слова: "убирайтесь отсюда подальше, это для вашего блага". После этого они развернулись и пошли в Средиземное море. Патрушев с Путиным просто продемонстрировали на что способны Соединенные Штаты. Или они способны реально вмешаться в эскалацию. Будут ли из Америки махать дипломатическими санкциями. Они протестовали таким образом будущие действия Соединенных Штатов в случае широкомасштабных боевых действий на территории Украины.

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В какой именно поддержке нуждается Украина сейчас? На кого можем рассчитывать?

Зеленский хочет убедить президента Макрона, что нужна решительная поддержка Украины. Но знаем пророссийскую внешнюю политику Франции. В данном случае обещаниям и планам не имеет веры, как и Будапештскому меморандуму. На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году нас четко заверили: Украина будет членом Альянса если сама этого захотите и будет готова. Прошло 13 лет. Теперь нам говорят - плану действий по членству не время, забудьте об этом. Он вам не поможет. Это цена обещаний и НАТО, и США, и всех западных слов. Они заботятся прежде всего о собственной безопасности, а не об Украине. Находятся в этой среде, поэтому заботятся о международной безопасности. Поскольку нам юридически не обязаны, то соответственно себя так и ведут.

Украинских резервистов хватит лишь на несколько дней боевых действий. Страна - растрепанная, деморализована и остается такой в течение семи лет

Чего хочет Путин, по вашему мнению, стягивая войска к нашей границе? При каких обстоятельствах пойдет в наступление? К чему готовиться Украине?

Смотрим шоу на телеканалах. Экс-министры там занимаются "шапкозакидательством". Говорят, что Россия не решится пойти в наступление, это игра. Очень грустно. Напоминает начало оккупации Крыма. Были абсолютно не готовы и никаких действий не было сделано с украинской стороны. Сейчас такая же ситуация. Только говорят, что у нас сильные вооруженные силы, "дадим им по зубам", и никогда Россия не решится. Путин четко просчитывает цели. На сколько задействованы мобилизационные ресурсы, какая готовность страны. У нас о мобилизации даже никто не заикается сегодня. Украинских резервистов хватит лишь на несколько дней боевых действий. Страна - растрепанная, деморализована и остается такой в течение семи лет. Какие у нас приняты программы технического перевооружения. Где новые образцы вооружений. Используют то, что лежало в могильниках. Устаревшей техникой 60-70-х годов наши бойцы воюют. Зато Россия на 80 процентов перевооружилась новейшими вооружениями. 110 тысяч российских войск - это для нас не угроза. Они семью тысячами оккупировали без единого выстрела весь Крым. Сейчас такие бравые победные лозунги звучат сегодня со всех экранов. А что реально сделано для обороны страны - это вопрос. Надеяться на то, что придет американский флот и морская пехота не приходится. Конечно, дипломатично США будут нас поддерживать. Не могут уже сказать: у вас внутренний конфликт. Одновременно будут заставлять нас к переговорам с Донецкой и Луганской оккупационной администрацией. Реальных действий, которые бы остановили Путина, не вижу. Нужна прямая военная помощь. Перекиньте сюда эскадрилью временно. Но они этого не сделают.

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На кого нам тогда рассчитывать?

На свои силы, надо заниматься обороной страна. У нас сейчас после семи лет войны начали думать о плане обороны страны. Приняли стратегию военной безопасности. Это уже позитив. Зато военную доктрину Зеленский отменил. С точки зрения анализа находимся сейчас в предвоенной ситуации. По международной терминологии, это военно-политический кризис. В этом смысле Зеленский действует правильно. Он пытается сформировать антипутинскую коалицию в поддержку Украины. Слетал в Катар, в Турцию. Пытается получить внешнюю поддержку. Делает правильно. Но и Путин реагирует на это. Только подписали меморандум с Эрдоганом о предоставлении Украине беспилотников. Сразу закрываются авиалинии, которые перевозят российских туристов в Турцию. Они приносят в турецкий бюджет 2 миллиарда долларов.

Путин четко просчитывает способности украинских вооруженных сил к сопротивлению. На дипломатию он не реагирует, ни на Меркель, ни на Макрона

Сейчас Путин четко просчитывает способности украинских вооруженных сил к сопротивлению. На дипломатию он не реагирует, ни на Меркель, ни на Макрона. Сейчас протестировал реакцию Байдена - и получил ее. Решительных шагов от нынешнего президента США не ведет. Байден заинтересован в России больше, чем в Украине. Основным соперником остается Китай. Он прямо об этом сказал на первой пресс конференции. Россия является союзником Китая. Америка не может воевать на два фронта. Российский президент эту расстановку сил на мировой шахматной доске хорошо понимает. Соответственно так и действует. Сейчас Путин стоит перед выбором: давать приказ о наступлении, или не давать. Идет психологическая подготовка российских войск. Они готовы идти в бой. Если Путин скажет им: отбой, это будет признаком его слабости. Военная машина эскалации боевых действий уже запущена.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил в Белом доме с обращением к нации после новых санкций, введенных против России за ее "злонамеренные действия" и на фоне эскалации вокруг Украины.