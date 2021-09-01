Байден посетит Украину - Кулеба

США - стратегический партнер Украины. Фото: Reuters

Украина работает над организацией визита президента США Джозефа Байдена. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Безусловно, мы работаем над обратным визитом. Я убежден, что за время своего президентства Джо Байден посетит Украину. Поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США. Сейчас мы к ним, потом они к нам", - сказал министр в эфире телеканала "Україна 24".

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31 августа президент Украины Владимир Зеленский посетил Пентагон. Встречается с Байденом 1 сентября. Зеленский представит списки политзаключенных Кремля, пленных и пропавших без вести.