Байден отреагировал на разговоры о перевороте в Украине

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу заявления президента Украины Владимира Зеленского о подготовке в стране госпереворота. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден обеспокоен информацией о подготовке в Украине госпереворота.

Байден напомнил, что США поддерживают территориальную целостность нашего государства, информирует издание "Голос Америки".

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"Меня это волнует. Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем их способность управлять своим государством", – сказал он.

Добавил, что возможно обсудит эту ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

26 ноября во время общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке попытки государственного переворота в Украине 1-2 декабря с участием "представителей России". Кремль опроверг слова Зеленского по поводу участия России в возможном госперевороте в Украине. Позже в этот же день советник США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком по поводу событий последнего времени.