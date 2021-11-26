В Кремле прокомментировали слова Зеленского о госперевороте

Песков сказал, что Россия таковым не занимается. Фото: Pexels

Спикер президента России Дмитрий Песков сказал, что у России никогда не было планов участвовать в госперевороте в Украине.

Он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, передает "Интерфакс".

"У России не было никаких планов участвовать. И Россия никогда не занимается вообще такими делами", - сказал Песков.

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Зеленский на брифинге сказал, что в Украине готовили госпереворот при поддержке России.

Президент Владимир Зеленский считает, что вероятность полномасштабной войны с Россией есть каждый день. В то же время, Украина полностью контролирует свои границы и готова к любой эскалации, заявил он во время прессмарафона 26 ноября