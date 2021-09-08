Байден назначил ответственного за политику в отношении Украины

Данниган была громким критиком планов России построить газопровод "Северный поток-2". Фото: Reuters

Дипломат Робин Данниган будет отвечать в Госдепартаменте США за политику в отношении Центральной и Восточной Европы.

7 сентября администрация президента США Джо Байдена поручила ей наблюдать за политикой в Украине. Она также будет способствовать формированию политики в отношении Беларуси, Молдовы, Польши, Венгрии и Чехии.

Последние три года Данниган работала в американском посольстве в Вене. Сначала в должности заместителя главы миссии, а затем в роли поверенной в делах в Австрии.

С 2014-го по 2017 год Данниган была заместителем помощника госсекретаря по энергетической дипломатии в бюро энергетических ресурсов Госдепартамента. Она критиковала планы России построить газопровод "Северный поток-2". В 2015-м одной из первых отметила, что проект строительства трубопровода для увеличения объемов поставок российского газа в Германию может лишить Украину $2 млрд транзитных сборов.

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"Северный поток-2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Длиной 1234 км. В декабре 2019 года строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их возобновили в конце 2020-го. В конце июля США и Германия заключили соглашение по "Северному потоку-2". Таким образом официально договорились о завершении строительства российского газопровода в Европу в обход Украины.