Байден готов снова переговорить с Путиным, но есть одно условие – Белый дом

Байден снова готов к переговорам с Путиным. Фото: Reuters

Соединенные Штаты готовы к новым переговорам между президентом Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Они могут состояться, если это будет способствовать сдвигу в двусторонних переговорах между странами, сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга.

"Мы считаем, что мы находимся в том моменте, когда другое взаимодействие на уровне лидеров имеет потенциал для продвижения. Но это будет зависеть от того, где мы окажемся после следующего шага", – сказал он.

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"Президент Байден неоднократно заявлял, думаю, в последний раз во время его пресс-конференции в прошлом месяце, что мы остаемся открытыми и благоприятными для переговоров на уровне лидеров", – заявил Прайс.

Президент России Владимир Путин может использовать стянутые в Украину войска сейчас или в середине февраля этого года, считают в Белом доме.