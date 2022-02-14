Авиаперевозчик разрешил вернуть билеты на рейсы в Украину

Обмен или возврат можно совершить на билеты до 28 февраля. Фото: Turkish Airlines

Авиакомпания Turkish Airlines разрешила вернуть или поменять билеты на рейсы в Украину.

Об этом сообщил сайт турецкой авиакомпании.

"В связи с нынешней ситуацией в Украине, пассажиры, купившие авиабилеты до 13 февраля, а также на рейсы Turkish Airlines, прибывающие в Украину с 13 по 28 февраля, получили дополнительные права на изменение и возмещение", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это рейсы в Киев, Одессу, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев. Обмен или возврат необходимо произвести до 28 февраля.

"Право на перебронирование бесплатно при условии, что новый рейс предназначен для того же маршрута и салона, если запрашиваемая дата полета позже 31 марта", - сообщили в компании.

Неиспользованные билеты можно вернуть.

Во вторник лоукостер Ryanair перестал продавать билеты из Харькова и Херсона. Впоследствии еще ряд авиакомпаний заявил, что не будут летать в Украину. Украинская авиакомпания SkyUp прекратит продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля. В компании сообщили, что такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко заявил, что с 16:00 14 февраля воздушное движение в Украине, скорее всего, будет прекращено. Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности, отметили в Министерстве инфраструктуры.