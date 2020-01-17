Авиакатастрофа Boeing 737: Украина требует у Ирана зафиксировать свою вину в официальном документе

Украина требует зафиксировать вину Ирана в официальном документе. Фото: "РБК-Украина"

Украина требует фиксации признания Ираном своей вины в официальном документе по атаке на украинский самолет вблизи Тегерана.

Вопрос будет подниматься на заседании Совбеза ООН, заявил глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент "РБК-Украина".

"По "непреднамеренности" и использовании этого термина. Мы не исключаем ни одной из версий, которые есть. Теперь с признанием иранской стороной вины все версии сужаются к одной главной. Но мы хотим зафиксировать признание иранской стороной своей вины, признание на международном уровне - документом", - отметил министр.

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"Именно поэтому был звонок президента к президенту. Мы требуем специального представителя. Мы будем все равно поднимать этот в Совбезе ООН и фиксировать. Без фиксации этого момента мы хотим быть осторожными, чтобы не сорвать взаимодействия с иранской стороной, которое сейчас фактически держится на политическом заявлении лидера Ирана ", - заявил Пристайко.

Также Пристайко добавил, что представитель Ирана приедет в Украину на следующей неделе для предоставления официальных разъяснений относительно катастрофы украинского "Боинга".

В Иране завершилась идентификация тел граждан Украины, погибших при крушении самолета МАУ. 15 спасателей, 4 следователя и 3 эксперта МВД помогают иранцам расследовать причины трагедии.