Авиакатастрофа Boeing 737: иранский министр прибыл в Украину с посланием для Зеленского

Эслами имеет послание для президента Зеленского. Фото: "УНИАН". .

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами прибыл в Киев. Он с посланием от иранского президента по самолету МАУ, который сбили 8 января под Тегераном.

"Расследование инцидента занимает много времени, но мы готовы сотрудничать", - сказал представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает "Европейская правда".

"Министр дорог и городского развития отбыл сегодня в Украину с посланием от президента Исламской республики Иран по поводу авиакатастрофы. Это демонстрирует максимальную готовность Ирана к сотрудничеству. Другие страны должны воздержаться от политизации этого вопроса, потому что они ничего не получат", - заявил Мусави.

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Представитель МИД Ирана в очередной раз выразил соболезнования в связи с катастрофой.

"Он уже здесь. Его главная задача - принести официальные извинения и признание того, что произошло", - отметилотметил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент "Укринформа".

В то же время он выразил надежду, что на переговорах с иранским министром удастся "уйти чуть дальше, чем просто политические определения" и обсудить практические проблемы, среди которых - возвращение "черных ящиков".

Пристайко отметил, что министр инфраструктуры Ирана в Украине является уполномоченным представителем иранского правительства.

"Этот министр является уполномоченным представителем правительства Ирана, его статус позволяет ему принести ту официальную позицию, которая сегодня есть, если она произведена иранской стороной, мы сегодня услышим", - сказал министр.

В терминале аэропорта Борисполь прощаются с экипажем и пассажирами рейса Тегеран-Киев. В самолет Boeing 737 попала иранская ракета 8 января. Тела погибших привезли около 11:00. Их встречали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент компании МАУ Евгений Дыхне. Под грустную музыку солдаты в парадной форме несли закрытые гробы от самолета к машинам. Они были укутаны в флаг Украины. Далее их перевозили в терминал В. Первым вынесли гроб с Владимиром Гапоненко, командиром экипажа.