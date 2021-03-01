Авакову сказали, что он "железная задница". Что ответил

Аваков в кресле министра - 8-ой год.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает нормальным, что его называют "железной задницей". Об этом шла речь в интервью с ним на телеканале "1+1".

Ведущая: "О вас говорят - iron ass".

Аваков: "Iron?"

Ведущая: "Железная задница"

Аваков: "Ну нормально, хорошо".

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На вопрос, претендует ли он на премьерское кресло, Аваков ответил: "А почему я должен иметь такие претензии? Я что выиграл выборы. Моя партия пришла номером один или номером два? Выборы выиграл Зеленский, его партия пришла номером один".

"Я нахожусь в этом кресле очень долго - семь лет и 2 дня. Это жареная сковородка. Это не счастье круглый год. Это не сладкая ситуация. Если я нахожу в себе мотивацию, как государственник прежде всего находится на этой позиции, для меня это окей", - заявил он.

Ведущая: "Предлагал?"

Аваков: "Кого?"

"Премьера"

"Нет, не предлагал"

Министр внутренних дел Арсен Аваков не считает общественного деятеля Сергея Стерненка настоящим героем. Об этом заявил в интервью в понедельник.