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понедельник, 27 декабря 2021 06:05

Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
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В начале 2021 года семь украинцев попали под санкции Соединенных Штатов за вмешательство в американские выборы. В частности, два нардепа Верховной Рады. К концу года Вашингтон наложил санкции против председателя Конституционного суда Украины и топ-чиновника времен Януковича, который со сменой власти в 2019-ом возобновляет влияние на судебную систему. Белый дом ожидает от Киева обещанных реформ. Между тем Специализированная антикоррупционная прокуратура более 15 месяцев без руководителя. Конкурс на него срывает, в частности Окружной админсуд Киева.

Gazeta.ua вспоминает эти и другие важнейшие политические события уходящего года.

Санкции Соединенных Штатов Америки

Автор: колаж Gazeta.ua
  Под американские санкции попали: Андрей Деркач, Александр Дубинский, Константин Кулик, Александр Онищенко, Андрей Телиженко
Под американские санкции попали: Андрей Деркач, Александр Дубинский, Константин Кулик, Александр Онищенко, Андрей Телиженко

11 января США ввели санкции против четырех украинских медиакомпаний и семи граждан - нардепов Андрея Деркача, Александра Дубинского, экс-главы Украинской ассоциации энергетического машиностроения Дмитрия Ковальчука, бывшего прокурора Константина Кулика, экс-нардепа и предпринимателя Александра Онищенко, бизнесмена Антона Симоненко, бывшего сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко и медиаменеджера Петра Журавля. Все являлись частью российской сети агентов, распространявших дезинформацию, чтобы повлиять на выборы президента США, сообщило министерство финансов.

Деркач и связанные с ним лица по меньшей мере с 2019 года использовали американские СМИ и платформы соцсетей, где рассказывалось, что нынешние и бывшие американские чиновники были причастны к коррупционной деятельности, отмыванию средств и незаконному политическому влиянию в Украине. Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал Дубинского, его исключили из фракции "Слуги народа". Онищенко сбежал в Россию.

А 9 декабря США ввели санкции против экс-заместителя Администрации Януковича Андрея Портнова. Отметили, что в 2019 году Портнов вступил в сговор с высокопоставленным чиновником, чтобы сформировать высшие юридические институции страны в свою пользу и влиять на Конституционный Суд, также – на Генпрокуратуру. Тогда же под санкции попал и бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий с супругой Ольгой. Его подозревают, что взял взятку. Санкции из Глобального акта Магнитского предусматривают запрет на въезд в США, блокирование финансовых активов в американских банках.

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Довыборы на Прикарпатье

Автор: Chesno.org
  Нарпед от «Слуги народа» Николай Тищенко с двумя десятками коллег приехали на округ 87 в Ивано-Франковской области отстаивать своего кандидата Василия Вирастюка
Нарпед от «Слуги народа» Николай Тищенко с двумя десятками коллег приехали на округ 87 в Ивано-Франковской области отстаивать своего кандидата Василия Вирастюка

28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области прошли довыборы в Верховную Раду. Лидировали двое – Александр Шевченко, приближенный к олигарху Игорю Коломойскому соучредитель курорта "Буковель" и спортсмен Василий Вирастюк от "Слуги народа".

После окончания голосования 9 членов окружной избирательной комиссии, в частности, председатель и заместитель, исчезли и перестали выходить на связь. Комиссия потеряла кворум и не могла продолжать подсчет голосов. Центральная избирательная комиссия дважды меняла главу ОИК и нескольких членов, чтобы разблокировать подсчет. На округ приехали 28 депутатов от "Слуги народа" во главе с Николаем Тищенко. Он забирал у собравшихся журналистские удостоверения, требовал паспорта и провоцировал конкурента. Шевченко обвинил "Слугу народа", что пытаются украсть его победу. Вирастюк уверял в обратном.

В результате за Вирастюка насчитали 31,25% – 15 076 голосов избирателей, за Шевченко – 29,69%, 14 327 голосов. Победителем признали Вирастюка. За 8 месяцев в парламенте он ни разу не выступал.

Арест Медведчука

Автор: Сергей Старостенко
  С мая нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кум российского президента Виктор Медведчук находится под домашним арестом и носит электронный браслет
С мая нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кум российского президента Виктор Медведчук находится под домашним арестом и носит электронный браслет

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в государственной измене нардепу от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и куму российского президента Виктору Медведчуку. Речь шла о передаче спецслужбам РФ данных, содержащих государственную тайну и вербовку украинцев для распространения российской пропаганды. Также – помощь оккупантам Крыма в хищении ресурсов полуострова. Через два дня Печерский суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Надели электронный браслет. За несколько месяцев до этого президент ввел решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях на каналы Медведчука – 112, ZIK, NewsOne. Их заблокировали.

8 октября Медведчуку объявили новое подозрение – в государственной измене, создании террористической организации. Ему инкриминируют причастность к преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса и финансирование террористических организаций. 17 декабря домашний арест был продлен.

Отставка Авакова

Автор: ТСН
  Арсен Аваков руководил Министерством внутренних дел семь лет – дольше всего в истории Украины
Арсен Аваков руководил Министерством внутренних дел семь лет – дольше всего в истории Украины

13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке. Возглавлял МВД более семи лет — с февраля 2014 года. Был на этом посту дольше всех в истории Украины. Пережил пять Кабинетов министров – два правительства Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

Попросил Авакова уволить лично президент Зеленский, говорила тогдашний нардеп, а сейчас вице-премьер Ирина Верещук. Эксперты называли возможные причины: недовольство министром из Вашингтона, его сопротивление воплощению Минских соглашений по Донбассу и желание Офиса президента получить контроль над ведомством. Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан даже заявляет, что Зеленский потребовал увольнения Авакова после скандала с народным депутатом от "Слуги народа" Евгением Брагаром. 3 июля его задержали полицейские по подозрению, что был за рулем под наркотиками.

16 июля МВД возглавил Денис Монастырский.

Офшоры Зеленского

Автор: Следствие.инфо
  Журналисты «Следствия.инфо» презентовали фильм "Оффшор 95" – как компания президента избегала уплаты налогов в Украине
Журналисты «Следствия.инфо» презентовали фильм "Оффшор 95" – как компания президента избегала уплаты налогов в Украине

3 октября журналисты "Слідства.інфо" представили фильм "Офшор 95". Присоединились к Pandora Papers - общему проекту более 600 расследователей из 117 стран мира, который раскрывает секретную финансовую деятельность 35 нынешних и бывших мировых лидеров, а также более 330 чиновников и знаменитостей в 90 странах мира. Одним из государственных руководителей, упоминаемых в офшорных документах, оказался Владимир Зеленский. В документах говорится о финансовых трансакциях офшорной сети студии "Квартал-95" 2012-2019 годов. Бизнес-структуры Зеленского могли избегать в этот период уплаты налогов в Украине. А информация об их реальных владельцах была засекречена.

С 2012 года офшоры владельцев и учредителей "Квартала-95" якобы получили $40 млн от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. В тот период студия начала сотрудничать с телеканалом "1+1".

Через две недели после выхода фильма-расследования Зеленский сказал, что в те времена офшоры использовали все, в том числе и его студия. Мол, это было "структурирование бизнеса". И с избранием на должность президента он к этому не имеет отношения. Однако бывший глава его Офиса Андрей Богдан утверждает, что схемы работают до сих пор.

Отставка спикера Разумкова

Автор: gettyimages.com
  Дмитрий Разумков руководил парламентом чуть больше двух лет. Ему выразили недоверие после публичного конфликта с президентом
Дмитрий Разумков руководил парламентом чуть больше двух лет. Ему выразили недоверие после публичного конфликта с президентом

7 октября Верховная Рада выразила недоверие спикеру Дмитрию Разумкову. Возглавлял парламент два года.

"Закон "один для всех" изменился на принцип "друзьям все, а врагам - закон", а принцип, что "офшоры для власти - позор", стал принципом - "ничего страшного, у каждого ФЛП они есть", - заявил перед голосованием за его отставку.

До этого Разумков критиковал так называемый антиолигархический закон и выступал против того, чтобы Зеленский во второй раз баллотировался в президенты. Через месяц после отставки объявил о создании депутатского объединения "Разумная политика". Туда вошли 20 "слуг народа". Это фактически стало концом монобольшинства партии президента в парламенте. Хотя во фракции "Слуги народа" официально находятся 242 нардепа, голосуют за нужные властям решения менее 220 при необходимых 226. Свои голоса дают группы "За майбутнє", "Довіра" и внефракционные депутаты. Следующим спикером стал "слуга" Руслан Стефанчук.

Выборы мэра Харькова

Автор: Facebook
  Игорь Терехов (слева) заменил в должности мэра Харькова ныне покойного Геннадия Кернеса
Игорь Терехов (слева) заменил в должности мэра Харькова ныне покойного Геннадия Кернеса

31 октября харьковчане избрали городским головой Игоря Терехова. Его предшественник Геннадий Кернес скончался в ночь на 17 декабря после осложнений от коронавируса. Терехов – многолетний соратник Кернеса. Его ближайший соперник Михаил Добкин набрал вдвое меньшее количество голосов. На участках явка была меньше трети. Наблюдатели фиксировали нарушения. Терехов руководил городом последний год как исполняющий обязанности.

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Также 31 октября прошли промежуточные выборы двух народных депутатов в Херсонской и Черкасской областях. В округе №184 - Новая Каховка, Бериславский район и части Каховского и Херсонского районов - избрали Сергея Козыря. До этого был главой Херсонской облгосадминистрации. Предыдущий избранник от округа – самовыдвиженец и бывший соратник Петра Порошенко Игорь Колыхаев стал мэром Херсона. Это единственный округ в области, где два года тому назад победил не "слуга народа".

В округе №197, в который входят Канев, Золотоноша и близлежащие районы Черкасской области, в Верховную Раду избрали Виталия Войцехивского от "Слуги народа". Последние 11 лет был мэром Золотоноши. Сменил в парламенте ведущего Александра Скичко, нардеп от партии власти возглавил Черкасскую областную государственную администрацию.

Вагнергейт

Автор: dialog.ua
  Украинские спецслужбы свыше года готовили спецоперацию «Авеню» с задержанием боевиков российской частной военной компании Вагнера
Украинские спецслужбы свыше года готовили спецоперацию «Авеню» с задержанием боевиков российской частной военной компании Вагнера

17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала отчет о срыве спецоперации "Авеню" с задержанием боевиков российской частной военной компании Вагнера.

Украинские спецслужбы год готовили арест 28 наемников, воевавших на Донбассе. На всех этапах докладывали Владимиру Зеленскому. Когда дошли до заключительного, у президента якобы не было времени встретиться с руководством разведчиков. Их принял глава его Офиса Андрей Ермак. Попросил отложить спецоперацию. 29 июля прошлого года возле Минска задержали 33 членов группировки Вагнера. Украина заявила, что 28 из них причастны к военным преступлениям на Донбассе. Офис генпрокурора направил в Беларусь официальный запрос об экстрадиционном аресте. Ответа не получили. 14 августа Беларусь отдала вагнеровцев России.

Власти отрицали, что Киев готовил такую операцию. Позже Зеленский признал, что знал о ней, но организовывали якобы не мы. За три дня до появления расследования к прессе вышла глава парламентской временной следственной комиссии по этому вопросу, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Заявила: Зеленский не отменял операцию по задержанию вагнеровцев, а у Ермака нет полномочий отдать такой приказ.

"Это провал, - заявил Василий Бурба на телевидении. Он отвечал за спецоперацию "Авеню" как тогдашний руководитель Главного управления разведки Минобороны. - Какие причины? Первая – у нас есть "крот", который работает на Россию. Вторая – наша плохая подготовка. Третья – хорошая работа контрразведки Беларуси. Мы не можем без команды президента к нему зайти. Есть помощники, охрана.У нас не было письменного приказа об отсрочке. Была личность, делегированная президентом. Которая была в материале, слышала доклады. Мы от него получили указание президента".

Противостояние Ахметова и Банковой

Автор: igotoworld.com
  Офис генпрокурора открыл более 200 уголовных производств против угольных и энергетических предприятий самого богатого украинца Рината Ахметова
Офис генпрокурора открыл более 200 уголовных производств против угольных и энергетических предприятий самого богатого украинца Рината Ахметова

2 декабря Офис генпрокурора открыл более 200 уголовных производств против угольных и энергетических предприятий самого богатого украинца Рината Ахметова. Его глава Ирина Венедиктова заявила об ущербе в миллиарды гривен.

Накануне Государственная экологическая инспекция по поручению премьера приступила к внеплановой проверке Центрального горно-обогатительного комбината в Кривом Роге. Он входит в группу Метинвест Ахметова. А в парламенте зарегистрировали законопроект о введении временных администраций на объекты энергетической инфраструктуры – генерирующие компании и облэнерго – на случай угрозы перебоев с поставками электричества. В случае их введения все органы управления и наблюдательные советы предприятий будут подчиняться Минэнерго. В "Слуге народа" говорят: документ направлен именно против бизнеса Ахметова.

Эксперты говорят, что все это из-за принятого так называемого антиолигархического закона и изменений в начислении ренты на добычу недр. Некоторые предполагают, что Зеленский принуждает Ахметова к новым переговорам о дальнейшем сосуществовании. Также – это борьба другого олигарха Игоря Коломойского против конкурента.

Дело против Порошенко

Автор: Facebook
  Петру Порошенко объявили подозрение в госизмене. Мол, на должности президента вступил в сговор с высшим российским руководством и покупал за государственные средства уголь в ОРДЛО
Петру Порошенко объявили подозрение в госизмене. Мол, на должности президента вступил в сговор с высшим российским руководством и покупал за государственные средства уголь в ОРДЛО

20 декабря пятому президенту и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко объявили подозрение в госизмене. Касается дела о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах.

"Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе среди представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций ЛНР и ДНР. В сентябре-ноябре 2021 года в указанном производстве уже сообщено о подозрение еще одному из действующих народных депутатов (Виктору Медведчуку. – Gazeta.ua) и бывшему министру энергетики (Владимир Демчишин. – Gazeta.ua). Они подозреваются в покупке за государственные средства у ОРДЛО угля", - сообщили в Государственном бюро расследований.

Следствие считает, что фигуранты производства поставили энергетическую сферу Украины в зависимости от России и террористических организаций. Это подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников энергоснабжения и предоставило России широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины.

Сам Порошенко назвал обвинения безосновательными. Мол, власти "перешли красные линии" и ответят за это. Зеленский сказал, что общество не поддержит Порошенко. На 23 декабря его вызвали на допрос, но накануне он уехал за границу. Обещал вернуться в средине января.

Автор: Оксана СМОЛА
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