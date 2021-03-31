Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко

Постановление ВР об осуждении событий под Офисом президента - это политический пиар, считает Геннадий Друзенко. Фото: facebook.com/gennadiy.druzenko

Министр внутренних дел Арсен Аваков толкает украинцев к политическому терроризму. Нацполиция могла предотвратить события возле Офиса президента 20 марта, когда разрисовали здание. Но министр решил показать президенту Владимиру Зеленскому, чего тот стоит без него. Среагировать на последствия могла Верховная Рада. Вместо этого там осудили протест и не ответили на главный запрос граждан о справедливости, рассказывает Gazeta.ua юрист Геннадий Друзенко.

Верховная Рада осудила акцию протеста под Офисом президента 20 марта. За это проголосовали 237 народных депутатов. Собирались для этого на внеочередное заседание 30 марта. "За" проголосовали 214 депутатов из "Слуги народа". Поддержали также группы "За будущее", "Доверие" и внефракционные. Инициировали постановление депутаты от президентской политсилы.

Что означает это решение? Какие будут практические последствия?

Только политический пиар. Там нет ни одного пункта, который не был бы прямо предусмотрен законодательством. Они повторили то, что правоохранительные органы должны делать по закону. Но на самом деле вопрос не столько к хулиганке. Там все понятно - протест инфантильный, плохо продуманный, который скорее навредил тем, кого протестующие называют политическими заключенными. Вопрос к Национальной полиции и Службе безопасности Украины, которые имеют соответствующие ресурсы - штат, деньги, и которые должны не только реагировать на правонарушения, но и заниматься их предупреждением и превенцией. К ним вопрос: почему тысячи людей на посмешище всему миру смогли обрисовать главное здание страны? Или Нацполиция и Нацгвардия - это уже частная армия Авакова, который хочет - пускает их выполнять какие-то задания, хочет - не пускает? Или в этом государстве все же есть остатки закона, который определяет функции и ресурсы на них? Почему не сработала с превентивными мерами Нацполиция, Национальная гвардия, СБУ? Вот какие вопросы должна поставить Рада, включая кадровые решения. Потому что при таком финансировании Нацполиции мы могли бы надеяться, что не надо будет дополнительных тысяч на отмывание фасадов Офиса президента. К сожалению, в этом ракурсе вопрос не ставили. Аваков демонстрировал Зеленскому, насколько тот беззащитен без штыков министра внутренних дел У Авакова под ружьем 300 тысяч человек. Где они были? Единственная версия, которая меня убеждает - что на самом деле он демонстрировал Зеленскому, насколько тот беззащитен без штыков министра внутренних дел. Мы точно не на это платим налоги.

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Как можно объяснить такое внимание власти к разрисованным дверям и выбитым стеклам?

Это беспрецедентный случай. По миру были штурмы дворцов и успешные, и не очень. Нигде я не нашел упоминаний о том, что так надругались над главным зданием страны, просто расписав ее граффити. Это выставило Украину как fail state, которая не может даже главные здания защитить не от вооруженных штурмовиков, а от простых хулиганов. Это действительно стоило огласки. Но Верховная Рада ушла совсем в другую логику - в логику политического пиара. Двери приехали в студию популярного политического шоу, когда все главные каналы крутили кадры с Банковой, когда наблюдали, как красили, потом - как отмывали. Политики - просто заложники информационных ветров. Здесь их реакция была естественной.

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На сколько решение парламента соотносится с тем, что было 20 марта, и с ситуацией в стране в целом?

У нас коронавирусный Иловайск. За последние сутки погибло больше, чем были убиты и пропали без вести под Иловайском. Получилось, что Верховная Рада такая же инфантильная в своих реакциях на ситуацию в стране, как и те, кто обрисовывал Раду. Они выбрали нелегитимный детский инструмент, чтобы выразить абсолютно легитимный протест. Причины понятны, несмотря на то, что я не фанат Стерненко: непропорциональность преступления-наказания бросается в глаза каждому беспристрастному наблюдателю. Вместо копнуть причину, обратиться в правоохранительные органы с требованием честного непредвзятого расследования в разумные сроки, они отреагировали так. Было противно смотреть. Парламент показал, что там сидят такие же инфантильные политики, как и протестующие, которые были на Банковой. Это показало, что в Украине нет людей, способных глубоко диагностировать и лечить причины серьезной болезни. Власть несет большую ответственность. Если протестующие готовы платить большую цену, они имеют право протестовать как в рамках закона, так и вне его. Верховная Рада такая же инфантильная в своих реакциях на ситуацию в стране, как и те, кто обрисовывал Раду При этом должны быть готовы заплатить штраф или отсидеть. Такие правила игры. Но власть, которая отвечает за страну, государственность которой сохранена очень дорогой ценой, не могла пойти в чисто пиарный дискурс. В этом есть проблема. На Банковую пришли киношники и мыслят рейтингами и пиаром, забывая, что в стране есть хард. То, что ее держит на плаву. Ситуация с коронавирусом провальная. А министр, который должен был сидеть в тюрьме ходит по эфирам в костюмах за несколько тысяч евро и рассказывает какую-то хрень. И то, что власть это проигнорировала, говорит, что люди не на своем месте, как минимум.

Часто у "Слуги народа" не было голосов на действительно важные постановления. Почему сейчас так оперативно собрались?

Это чистый пиар. Как только ситуация оказалась в софитах каналов, политики побежали на телевизор. Это не государственники. Это политики в худшем смысле этого слова. За пиаром ничего не видят.

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А кто получит политические бонусы от противостояния между улицей и властью?

Внутри страны очевидно это использует Аваков. Он показал Зеленскому, насколько тот беспомощный без министра внутренних дел. Но это короткая перспектива. Потому что Аваков своей глупостью загоняет молодых патриотических людей в нишу политического терроризма. Сейчас снова дадут непропорциональные сроки протестующим за покрашенные стены. И к какому выводу должен прийти молодой человек в возрасте 20-25 лет? Это очень опасно. Ибо кроме мышц в полиции не осталось никаких мозгов, которые готовы работать на превенцию. Мы это видим по делу Шеремета, по делу Стерненко. Когда посадить могут, а доказать нет. Аваков своей глупостью загоняет молодых патриотических людей в нишу политического терроризма В стратегической перспективе это выгодно Кремлю. Картинка обрисованного здания ОП часами вертелась на российском телевидении: "В Украине разгул фашиствующих молодчиков". И на Западе это во многом подтверждает нарратив Путина - украинцы негосударственная нация. Не могут в элементарных вещах разобраться: депутаты ведут себя, как дети, протестующие - фашиствующие молодчики, полиция и Нацгрвардия вместо своей работы боятся пролить кровь, по словам Герещенко.

Какую самую большую ошибку допустила власть в этой ситуации? Как должен отреагировать Офис на события 20 марта?

Я бы раньше среагировал - как только Стерненко дали приговор. Надо было президенту выйти и озвучить позицию: "Я не знаю, виновен Стерненко или нет. Но приговор ему абсолютно диспропорциональный, часть доказательств шита белыми нитками. Я хочу прийти в апелляционный суд и выйти из суда с ощущением, что наказание по нему справедливое". Если бы сделал такое заявление, то наверняка снял бы это напряжение. Они промолчали. Начали разгонять идиотские месседжи - почему защищают Стерненко, а не Демчука. Это не сняло главный вопрос: почему убийцам Кати Гандзюк по 6,5 лет за убийство с особой жестокостью, а Стерненко за легкие телесные повреждения - 7 лет и 3 месяца? Они себя загнали. Я говорю, что они стали на эскалатор и теперь с него трудно сойти. 20 марта решили скомпрометировать протест. Во многом это удалось. По опросам видно - 70-80 процентов украинцев не поддерживают такой протест. Но его причины никуда не исчезли. Какие выводы должны сделать сторонники Рифа, Стерненка: рисовать стены опасно, потому что за это могут дать до 7 лет? Если их получать, то за что-то серьезное. Аваков забыл, что выросло поколение, которое еще не имело своей революции. И, к сожалению, то, что делает государство своей демонстрацией мышц, провоцирует появление в Украине реального политического терроризма. Я этого очень боюсь. Власть сейчас сидит и играет спичками на бочке с порохом. И этот порох не Порошенко. Это порох народного гнева

Заставят ли акции протеста власть обратить внимание на их главную причину - неудовлетворенный запрос на справедливость?

Это главный запрос. Например, в тарифах: Коболев получает миллионные премии, а народ имеет страшные цифры в платежках. При том, что в Конституции написано, что недра принадлежат народу. Военным пенсионерам ограничили выплату пенсий - 10 прожиточных минимумов. Тем, кто здоровье потерял, кто инвалид войны. А у судей, членов наблюдательных советов какие-то фантастические зарплаты даже по западным меркам. А дела Стерненко и Шеремета вызывают ощущение какой-то тотальной несправедливости. Когда это все пересекает границу, то возникает революция. Власть сейчас сидит и играет спичками на бочке с порохом. И этот порох не Порошенко. Это порох народного гнева.

Способен ли Зеленский и его команда понять причинно-следственную связь этих событий?

Думаю, что нет. У людей болезнь самоуверенности и абсолютного непонимания процессов насколько хроническая, что это тот случай, когда горбатого могила исправит.

20 марта на ул. Банковой во время акции "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, расписали стены краской и забросали здание дымовыми шашками. В Офисе президента повреждения здания оценили в 2 млн грн. Общественность высмеяла цену "большого отмывания". Позже правоохранители объявили подозрения нескольким мужчинам, которые якобы хулиганили на акции. Им грозят сроки заключения от 3 до 7 лет. Среди задержаных - ветеран АТО и основатель издательства "Дом Химер" Влад Сорд. По версии следствия, именно он выбил стекла в здании Офиса президента.