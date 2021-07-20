Аваков сыграл на опережение - власть считает это большим успехом

 
Ексклюзивы
1/5
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 387
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 522
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 243
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 846
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 171
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 981
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 432
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Просмотров: 756
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 441
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1368
Фото
Все фото
4
17
0
3
8
Пророчество Разумкова почти сбылось - в Раду пришли 99 депутатов
Пророчество Разумкова почти сбылось - в Раду пришли 99 депутатов
Кличко - 50. Чем хвастается мэр в соцсетях в юбилей
Кличко - 50. Чем хвастается мэр в соцсетях в юбилей
Посольство США прокомментировало предоставление Украине более двух миллионов доз вакцины Moderna.
Посольство США прокомментировало предоставление Украине более двух миллионов доз вакцины Moderna.
&quot;Слугам&quot; безразличный премьер - показали пустой зал
"Слугам" безразличный премьер - показали пустой зал
Порошенко на Тернопольщине варил кашу и пообещал систему видеонаблюдения для 72-й бригады
Порошенко на Тернопольщине варил кашу и пообещал систему видеонаблюдения для 72-й бригады
Видео
Все видео
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Ермак - "второе лицо государства", Стерненко - "убийца": что написала Мендель в книжке
Ермак - "второе лицо государства", Стерненко - "убийца": что написала Мендель в книжке
Нардеп Шевченко спел перед Лукашенко
Нардеп Шевченко спел перед Лукашенко
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
Нардеп Шевченко снова поехал в Беларусь хвалить Лукашенко
Нардеп Шевченко снова поехал в Беларусь хвалить Лукашенко
Интервью
1/5
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 387
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 261
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 414
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 459
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 810
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
1 Просмотров: 198
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
вторник, 20 июля 2021 19:48

Аваков сыграл на опережение - власть считает это большим успехом

  Комментировать
Аваков сыграл на опережение - власть считает это большим успехом
Аваков возглавлял МВД более семи лет - с февраля 2014-го. Фото: kmu.gov.ua

Арсен Аваков написал заявление на отставку с должности министра внутренних дел, чтобы в случае увольнения всего Кабмина не брать на себя его негатив.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал политолог Виталий Бала.

"Рано или поздно он должен был уйти. Единственный и последний - кто не с команды Зеленского. Окружение президента, которое между собой борется за доступ к "телу", не воспринимало министра. Потому что они должны были прогибаться, восхвалять шефа. А Аваков этого не делал и хорошо себя чувствовал.

В отличие от других членов правительства, Арсен Борисович имеет опыт. Понимал: если пойдет вместе с правительством, на которое сбросят весь негатив, не будет иметь политических перспектив. Поэтому сыграл на опережение. Зеленский хотел, чтобы он ушел. Аваков не сопротивлялся. Власть считает это большим успехом.

Голосов не было бы, если бы Аваков не согласился на отставку", - отметил Бала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С файерами и салютами. Люди под МВД праздновали отставку Авакова

"Все вопросы относительно резонансных дел со временем отойдут на задний план. Его будут помнить как человека, который защитил Харьков от сепаратизма. Который был одним из комендантов Майдана. Который создал Национальную гвардию. Скорее всего, в учебниках будет написано именно это. Плюсы преобладают минусы. Хотя есть много вопросов", - добавил эксперт.

15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Он написал заявление об отставке. На его место назначили Дениса Монастырского.

Полное интервью с Виталием Балой читайте на Gazeta.ua и в "Газете по-украински" от 22 июля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Аваков сыграл на опережение - власть считает это большим успехом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

Зеленский и Шмыгаль представили нового председателя Нацбанка

Самое читаемое
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля Просмотров: 13041
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
 Просмотров: 11367
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
17
 10 Просмотров: 8676
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
21
 Просмотров: 7380
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
13
 Просмотров: 4653
Политика
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
 Просмотров: 36
Оценивать качество следствия по делу Шеремета можно будет после приговора суда - Монастырский
Оценивать качество следствия по делу Шеремета можно будет после приговора суда - Монастырский 2 Просмотров: 63
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
 Просмотров: 387
Схема российских оккупантов в Украине и Грузии одинаковая - Кулеба
Схема российских оккупантов в Украине и Грузии одинаковая - Кулеба Просмотров: 135
"Это маленькая победа России". Чем закончится выступление Ани Лорак в Украине
"Это маленькая победа России". Чем закончится выступление Ани Лорак в Украине
 Просмотров: 639
Больше всего комментируют
12
Зеленский сказал, что должно быть первым шагом к членству в ЕС
10
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
4
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
2
США и Германия нашли компромисс по газопроводу "Северный поток-2"
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Голосов: 7779
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть