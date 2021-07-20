Аваков сыграл на опережение - власть считает это большим успехом

Аваков возглавлял МВД более семи лет - с февраля 2014-го. Фото: kmu.gov.ua

Арсен Аваков написал заявление на отставку с должности министра внутренних дел, чтобы в случае увольнения всего Кабмина не брать на себя его негатив.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал политолог Виталий Бала.

"Рано или поздно он должен был уйти. Единственный и последний - кто не с команды Зеленского. Окружение президента, которое между собой борется за доступ к "телу", не воспринимало министра. Потому что они должны были прогибаться, восхвалять шефа. А Аваков этого не делал и хорошо себя чувствовал.

В отличие от других членов правительства, Арсен Борисович имеет опыт. Понимал: если пойдет вместе с правительством, на которое сбросят весь негатив, не будет иметь политических перспектив. Поэтому сыграл на опережение. Зеленский хотел, чтобы он ушел. Аваков не сопротивлялся. Власть считает это большим успехом.

Голосов не было бы, если бы Аваков не согласился на отставку", - отметил Бала.

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"Все вопросы относительно резонансных дел со временем отойдут на задний план. Его будут помнить как человека, который защитил Харьков от сепаратизма. Который был одним из комендантов Майдана. Который создал Национальную гвардию. Скорее всего, в учебниках будет написано именно это. Плюсы преобладают минусы. Хотя есть много вопросов", - добавил эксперт.

15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Он написал заявление об отставке. На его место назначили Дениса Монастырского.

Полное интервью с Виталием Балой читайте на Gazeta.ua и в "Газете по-украински" от 22 июля.