Аваков с вином пообещал возвращение

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков завершает отдых в Италии.
Об этом он сообщил в Instagram в субботу. Аваков выложил фото с Лацио. Держит красное вино.
"Вода не утоляет жажды.. Я это пробовал однажды! Любой уважающий себя мыслитель приходит к этому неизбежному выводу. С субботой Вас!
p.s/ да, даже трускавецкая.
p.s 2/ да, отпуск заканчиваю и скоро буду", - написал экс-министр.
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15 июля Верховная Рада уволила Авакова с должности министра внутренних дел. На восьмой год пребывания в должности.
Вместо него министром назначили Дениса Монастырского.
В сентябре Аваков появился на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).
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