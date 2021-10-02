Аваков с вином пообещал возвращение

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков завершает отдых в Италии.

Об этом он сообщил в Instagram в субботу. Аваков выложил фото с Лацио. Держит красное вино.

"Вода не утоляет жажды.. Я это пробовал однажды! Любой уважающий себя мыслитель приходит к этому неизбежному выводу. С субботой Вас!

p.s/ да, даже трускавецкая.

p.s 2/ да, отпуск заканчиваю и скоро буду", - написал экс-министр.

Автор: arsenik78 Аваков отдыхает с июля.

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15 июля Верховная Рада уволила Авакова с должности министра внутренних дел. На восьмой год пребывания в должности. Вместо него министром назначили Дениса Монастырского. В сентябре Аваков появился на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).