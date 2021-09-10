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пятница, 10 сентября 2021 14:59

Аваков селфился с Гройсманом и веселым Яценюком
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Вместе с бывшими премьерами
Компанию политиков опубликовала и журналист Соня Кошкина
Аваков среди депутатов от "ЕС"

Освобожденный в июле с должности министра внутренних дел Арсен Аваков появился на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), которую проводит бизнесмен Виктор Пинчук.

В Instagram он опубликовал фото в компании бывших премьер-министров - Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.

"Доброе утро! А мы на Yes", - написал Аваков.

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Политики попали в видеокадр, Яценюк громко смеялся.

Также на форуме Аваков был в компании народных депутатов от "Европейской солидарности" - партии пятого президента Петра Порошенко.

"Живу, работаю и буду работать в Украине. И вам того желаю", - сказал бывший министр журналистам в кулуарах форума, сообщает LB.ua.

Слухи о возможном назначении в Кабмин отверг. На вопрос, предлагали ли ему пост главы Минстратегпрома вместо Олега Уруского, ответил: "Я не знаю, о чем вы говорите".

Аваков также добавил, что сохранил хорошие отношения с президентом Владимиром Зеленским.

Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел 16 июля. Ранее уволила с этой должности Авакова.

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Дата
10
сентября

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