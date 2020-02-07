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пятница, 07 февраля 2020 18:18

Аваков поконфликтовал с Сытником

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Аваков поконфликтовал с Сытником
Аваков употребил слово "идиот".

В пятницу между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником произошел публичный конфликт.

На брифинге Сытник сказал журналистам, что административное дело по его отдыху в Ровенской области это "продолжение истории с рюкзаками".

Отвечая на вопрос журналистов, оплатил он штраф 3400 грн согласно решению суда по административному делу, директор НАБУ отметил, что готов это сделать, если придет запрос на уплате штрафа. В то же время сказал, что будет "делать все возможное, чтобы здесь доминировал закон, а не желание мести отдельных людей, осуществляющим давление на судей", пишет "Українська правда"

"Это административное дело - продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры жаждут мести и соответственно делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание в должности.

Если бы у меня было ощущение, что я что-то совершил, я бы не находился на этом посту. К сожалению, это простой способ попробовать отстранить от должности, поскольку такие решения не обжалуются в кассационном порядке по нашему законодательству.

Я почти закончил и буду направлять жалобу в Европейский суд. Это один из действенных способов пересмотреть это решение. Я не собираюсь мириться с незаконными решениями. И я сделаю все, чтобы они были отменены", - заявил Сытник.

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В то же время Аваков в Twitter заявил, что "идиотов жаль".

"Начальник НАБУ, коррупционер из реестра - ищет повод оправдать своё неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя. За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь. Даже могу дать советы:

Возбудить пару тройку фейковых дел самому.

Написать в ДБР, что министр заставлял его пить дорогой алкоголь и не платить за него.

Написать в американское посольство, что это не он заявлял о поддержке Хилари против Трампа. А его заставили.

Написать в спортлото.

Тогда все поймут - идиот. А идиотов - жалко, им надо помогать", - заявил министр внутренних дел.

В декабре прошлого года директор НАБУ Артем Сытник проиграл апелляцию в Ровенском апелляционном суде по решению Сарненского суда Ровенской области, который признал директора Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и приговорил к штрафу 3400 грн.

Директора НАБУ обвинили в получении подарка в виде 25 тыс. грн за 6 дней отдыха на базе отдыха в селе в Ровенской области.

Осенью 2017-го НАБУ задерживало сына руководителя МВД Александра Авакова. Задержали по делу растраты госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел.

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