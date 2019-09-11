Аваков отреагировал на свою "отставку"

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал информацию о его отставке.
"У этого президента мое заявление об отставке будет всегда на столе", - сказал министр изданию theБабель.
Ранее об отставке министр внутренних дел написал в Фейсбуке журналист Владимир Бойко.
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1 августа глава Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заявлении не было ни даты, ни подписи, а формулировка была такой: "Прошу уволить меня по собственному желанию с момента желания".
Позже Зеленский подтвердил, что глава его Офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке. Он также рассказал, что его команда договорилась с самого начала написать заявления об увольнении.
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