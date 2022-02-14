Атака из Беларуси. "До Киева никто не дойдет" - Резников

Резников не верит в нападение на Украину из Беларуси. Фото: Минобороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников считает маловероятным вторжение России и захвата Киева с территории Беларуси.

Об этом Резников заявили в эфире программы "Свобода слова".

"Я в этот сценарий не верю, потому что атака на Киев возможна только с севера с территории Республики Беларусь. Не забывайте, что у нас тысяча километров с Беларусью, из которых около 750 километров - это болота, заросли, очень сложный рельеф", - сказал Резников.

По его словам, не в любом месте можно пересечь границу с Беларусью. Он добавил, что там есть всего 250 километров, которые можно легко преодолеть. Однако, уточнил Резников, в этом случае вражеские войска окажутся не под Киевом, а на границе с Польшей.

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"Поэтому, даже с точки зрения географии, это сложная история атаковать Киев с севера. Во-вторых, до Киева еще нужно дойти, а это 200 километров. У нас система обороны так настроена, что до Киева никто не дойдет", - резюмировал Резников.

Также Резников рассказал о своем телефонном разговоре с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным.

"Мы много предостережений сняли во время этого разговора. Он мне объяснил, что происходит. Мы договорились о том, что теперь будут на уровне взаимодействия наши атташе по военным вопросам. Завтра уже будет присутствовать наш атташе по приглашению министерства обороны Республики Беларусь на полигоне, на котором будут проводиться учебные стрельбы, которые, как он заверил меня, что они не будут в сторону Украины. Наш атташе будет за этим наблюдать", - сказал Резников.

Также министр сказал, что белорусский атташе будет присутствовать на украинских учениях.

"И снова наш приедет на учения, которые проходят в Республике Беларусь уже 19 числа", - заявил Резников.

Белорусский генерал Хренин заверил его, что "никаких агрессивных действий со стороны Республики Беларусь они не хотят и не будут делать", потому что это "оборонные учения".

"Он заверил меня, что вооруженные силы Российской Федерации у них находятся временно во время этих учений. Я обратил внимание на количество контингента Российской Федерации и что нам точно известно, где именно они находятся. Он меня еще раз заверил, что это временный момент проведения учений, которые у них были спланированы", - заявил Резников.

Также министр сказал, что со своей стороны заверил белорусскую сторону, что Украина никаких агрессивных действий против Беларуси не имеет.

Резников договорился продолжить диалог, и в случае возникновения каких-либо нюансов или возможных провокаций, которых не должно быть, будет возобновляться коммуникация на уровне атташе, министров и министерств иностранных дел.

"Это первый момент, который придает сегодня позитива, и когда кто- то говорит, что у нас есть риски с севера, я по крайней мере услышал официальные заверения из уст моего коллеги - руководителя оборонного ведомства Республики Беларусь. И это вдохновляет на то, что наши отношения между украинцами и белорусами, как соседями, остаются дружескими", - подчеркнул Резников.

Он отметил, что российско-белорусские учения должны завершиться 20 февраля.

10 февраля в Украине начались плановые командно-штабные учения "Заметіль-2022". Они проходят на определенных военных полигонах по всей территории государства и будут продолжаться до 20 февраля Украинские учения представляют собой зеркальные совместные учения Беларуси и России "Союзная решимость-2022". В Беларуси 10 февраля также началась активная фаза военных учений "Союзная решительность-2022" с участием армии России. Привлекли органы управления, подразделения и части Восточного военного округа РФ и вооруженных сил Беларуси.