Астролог рассказала, кто станет следующим президентом Украины

31 марта - не удачная дата для многих кандидатов, претендующих на пост президента Украины. Так считает астролог Елена Максимова. Фото: tsn.ua

Президентские выборы 2019 года многих разочаруют. Утром 1 апреля проснемся с ощущением, что нас обманули. Такой прогноз для Gazeta.ua делает харьковский астролог Елена Максимова.

"Голоса народа сильно разделятся. Выборов в один тур, как предыдущие, ждать не надо, - говорит астролог. - 31 марта - не удачная дата для многих кандидатов. Выбор народа будет существенно отличаться от соцопросов, которые будут озвучивать во время предвыборной гонки".

По прогнозу астролога, президентом станет мужчина.

"Шансов у нынешнего гаранта немного. Нового лица тоже не увидим. Это будет ожидаемая личность. Не актер и не певец, а политик, который хорошо ориентируется в закулисных интригах, разбирается в экономике, имеет авторитетных друзей в Украине и мире. Выбор не очень удивит. Новый гарант будет хорошим человеком, но слабым лидером. За него будут работать другие политики", - говорит Максимова.

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Дата выборов – неблагоприятная для президента Петра Порошенко.

"Чтобы он победил, должны перессориться и сильно облить грязью друг друга другие кандидаты, - рассказывает астролог. - Должность будет потеряна, но из политики не уйдет. Он будет лицом, которое ассоциируется с Украиной в западных политиков. Через два года его ждет сложный период в жизни. Это время финансовых трудностей и семейных хлопот. Жизнь начнет испытывать на стойкость. Имеет шансы еще раз стать кандидатом и быть избранным в 2023 году".

Харьковский астролог Елена Максимова сообщила, что ждет Украину в 2019 году.