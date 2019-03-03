Ярош встретился с Вакарчуком

Руководитель Украинского добровольческой армии Дмитрий Ярош встретился с лидером группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Соответствующее фото появилось в Facebook.

"Ходили по Комбатом Червнем по Киеву. Встретил старого товарища. Не виделись с Майдана. Говорили о единстве украинской нации и перспективу государства", - написал Ярош.

Также Ярош написал, что похудел на 6 кг.

"Минус 6 кг. Процесс продолжается. Физкультура и относительно здоровый образ жизни", - заявил руководитель УДА.

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Ранее Святослав Вакарчук заявил о подготовке команды, где "даже есть люди, которые на высоких должностях". Лидер ОЕ рассматривает вариант участия в парламентских выборах.