Ярош сказал, кто может поставить Путина на место

Дмитрий Ярош. Фото: Gazeta.ua

У Запада есть ряд возможностей, чтобы поставить на место президента России Владимира Путина. Для этого там нужно единство в решениях.

Об этом заявил советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош в эфире телеканала Espresso.TV 21 декабря, комментируя ультиматум Кремля о недопуске Украины в НАТО.

"В НАТО все решения принимаются консенсусом. Поэтому технологические, военные и политические возможности есть. Все будет зависеть в первую очередь от политической воли Соединенных Штатов Америки. Они могут кого-либо из членов НАТО принудить к тому или иному решению. У них рычаги влияния серьезные, поэтому будем на это надеяться", - сказал он.

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В случае масштабного вторжения России в Украину советник призвал консолидироваться украинцам, ведь противостоять агрессии РФ могут не только имеющие боевой опыт.

"Как раз для того закон "О национальном сопротивлении" и принимали. Он предусматривает и привлечение тех, у кого нет боевого опыта. Здесь все зависит от тех посылов, которые идут сверху, но сейчас все указания по вертикали даны. Сейчас начинаются проведение стрелковых дней, обучений. Работа началась", - отметил Ярош.

20 декабря министерство иностранных дел России опубликовало предложения к НАТО по так называемым "гарантиям безопасности". Среди прочего там есть требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс. США в свою очередь готовятся представить Кремлю перечень беспокойств действиями России. Так администрация президента США Джо Байдена намерена ответить на требование РФ "гарантий безопасности".