Ярош "послал" Макрона с Минскими договоренностями

Минские договоренности неприемлемы для украинского народа. Фото: Gazeta.ua

Выполнение Минских договоренностей – это капитуляция для Украины.

Об этом написал в Facebook ветеран российско-украинской войны, советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош.

"Господин Макрон, а не пошли бы вы... далеко, с выполнением так называемых "Минских договоренностей"! При этом можете прихватить с собой еще и немецких и других поборников капитуляции Украины", - заявил Ярош.

По его словам, такие договоренности являются "ничтожными пунктами, навязанными Путиным, несут смерть украинской государственности, а значит, не приемлемы для украинского народа".

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"Кремль пугает США, Европу, Украину войной? Не вопрос. Мы, украинцы, готовы сражаться за свою Независимость и Соборность. И за свободную Европу, и за свободный Мир! Доказываем это уже восемь лет.

Международная солидарность и поддержка Украины поставит крест на реваншистских имперских настроениях путинской Ерефии – это аксиома. Прочь "Минские соглашения", - заявил ветеран.

8 февраля президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Заявил, что нужно выполнять Минские договоренности. Днем раньше Макрон встретился в Москве с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. Потом на пресс-конференции Макрон похвалил Зеленского за отзыв законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода". В прошлом году Кабинет министров подал законопроект, что на оккупированных территориях не может быть никаких выборов.