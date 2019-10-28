Ярош обратился к Зеленскому: "Не подыгрывайте Путину. Будет плохо всем"

"Господин президент, не надо подыгрывать Путину, и "наезжать" на добровольцев. Тем более, что-то говорить об оружии". ФОТО: Facebook-страница Дмитрия Яроша

Командир военного формирования Украинская добровольческая армия Дмитрий Ярош обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не трогать добровольцев и не подыгрывать президенту России Владимиру Путину.

Так он отреагировал на диалог Зеленского с добровольцами в Золотом-4. Позже они вывели оттуда оружие.

"Во-первых, батальоны добровольцев, поддерживает и сегодня вся Украина. Иначе, мы не смогли бы быть фактором в этой войне. Мы можем уже сейчас поднять десятки тысяч украинский на защиту государства в течение короткого времени ... Во-вторых, мотивация и обучение добровольцев — высокого уровня. А, главное, мы не боимся погибнуть за Украину. Тем более, мы не страдаем от того, что убиваем врагов нашего государства ... "

"В-третьих, мы, добровольцы, выступаем за национальное единство. Поэтому желаем вести борьбу внутри государства до тех пор, пока существующая временная власть не перейдет границ. Надеюсь на здравый смысл президента, которому "сорок второй год и он - не лох ". .. Это - цитата из Золотого-4.

Господин президент, не надо подыгрывать Путину, и "наезжать" на добровольцев. Тем более, что-то говорить об оружии ... Не имеете морального права! Потому что будет плохо всем ... А во всем остальном, все будет Украина!"

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Ярош также вспомнил о просьбе предыдущего руководства "окружить и разоружить" пятой Отдельный батальон Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" во главе с комбатом Черным.

"Тогдашний командующий десантников - генерал Забродский (ныне депутат от "Европейской солидарности" - Gazeta.ua), позвонив мне, сказал однозначно:" Украинские десантники в украинских добровольцев стрелять не будут". Поэтому все вышло по-нашему".

26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в зону разведения сил – город Золотое Луганской области. Там пообщался с воинами-добровольцами, которые выступают против отвода ВСУ от линии фронта. Видео встречи опубликовали в сети. Добровольцы, с которыми общался президент Владимир Зеленский, не является представителями силовых ведомств или Вооруженных сил Украины. Они находятся в зоне операции Объединенных сил с оружием нелегально, заявили в операции Объединенных сил.

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