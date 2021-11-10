Ярош обратился к добровольцам

Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ в ноябре. Фото: Gazeta.ua

Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош обратился к "Украинской добровольческой армии". Просит, быть готовыми к защите государства.

Об этом он написал в Facebook.

"Друзья и подруги, независимо от того, в каких вы находитесь партиях, общественных организациях, или ведете свой, отдельный от партийной политики и общественной активности, стиль жизни, призываю вас держать добровольческий строй.

Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция, опять, будут нужны нашей матери-Украине!

Контакты с командирами и штабами у вас есть.

Как говорит Комбат Черный: "То, что у гражданских людей такие счастливые лица на улицах городов и сел не означает, что враг не попрет в ближайшее время." При этом он лукаво улыбается.

Будем готовы к защите государства!" - заявил Ярош.

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В ноябре бывшего нардепа и основателя "Правого сектора" Дмитрия Яроша назначили советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Ярош заявил, что Украина, в случае необходимости должна предоставить помощь Польше в ситуации на границе с Беларусью.