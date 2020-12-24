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четверг, 24 декабря 2020 12:26

Арестович подтвердил: за вагнеровцами следили украинские спецслужбы

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Арестович подтвердил: за вагнеровцами следили украинские спецслужбы
За вагнерівцями, однозначно, следили украинские спецслужбы. Фото: "УНИАН"

Советник украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович рассказал, что возможность украинской спецоперации по задержанию вагнеровцев имеет признаки дезинформации. Однако слежка за ними происходила.

Об этом пишет "Бабель".

"За вагнеровцами, однозначно, следили украинские спецслужбы, потому что те воевали против Украины на нашей территории. Американцы или другие западные спецслужбы, турецкие например, могли взаимодействовать с нашими, чтобы их отслеживать. И вот это правдивая история, а история с полетом в Венесуэлу и захватом - это может быть очень неумело прикрученной неправдой. Как создается дезинформация: 90% правды, 10% лжи", - заявил Арестович.

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14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков Вагнера, которых задержали 29 июля.

Журналист Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что ГУР Минобороны, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора проводили спецоперацию по розыску и задержанию боевиков. Срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации из Офиса президента.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что информация о срыве операции из-за предателя в ОП - "дезинформационная атака".

Нардеп Владимир Арьев сообщил, что "Европейская солидарность" имеет неопровержимые доказательства, что Офис президента сорвал спецоперацию в отношении вагнеровцев. В связи с этим фракция требовала создать временную следственную комиссию.

24 сентября Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде вынести проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию дела вагнеровцев в зал заседаний для голосования.

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