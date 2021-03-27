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суббота, 27 марта 2021 17:45

Арестованного Семена Семенченко госпитализировали

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Арестованного Семена Семенченко госпитализировали
Арестованного бывшего народного депутата Семена Семенченко госпитализировали. ФОТО: Facebook

Адвокат арестованного бывшего народного депутата Семена Семенченко Влад Добош сообщил на своей странице в Facebook, что его подзащитного госпитализированы.

"К Семена Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой-то начальник, мотивируя что суббота выходной день и у них инструкция. Раз так, то у нас КПК и ст.397 УК. Подал заявление о вмешательстве в работу защитника", - написал Добош.

С какими симптомами госпитализированы Семенченко адвокат не уточнил.

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Семена Семенченко обвиняют в создании военизированного формирования, действовавшего под видом частной охранной фирмы, и незаконном обращении с оружием. Вместе с ним по этому делу проходит Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ". По информации СБУ, в состав "частной военной компании", вероятными организаторами которой были названы Семенченко и Шевченко, входили более 150 человек.

Они якобы занималась "ввозом вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам".

Следственная судья Печерского райсуда Киева Кристина Константинова арестовали до 24 мая Евгения Шевченко вместе с Семеном Семенченко, подозреваемых по "делу ППК". У Шевченко есть возможность выйти под залог в размере 5 млн грн.

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