Арестовали советника экс-министра энергетики Украины - СМИ

Арестовали советника бывшего министра энергетики Сергея Кузяру. Фото: facebook com sergeykuzyara)

Бывшего советника министра энергетики Сергея Кузяру арестовали за причастность к незаконным поставкам угля из оккупированного Донбасса на 1,5 млрд грн.

По данным следствия, он участвовал в переговорах с террористами ЛДНР, пишет "РБК-Украина", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Кузяра был советником Эдуарда Ставицкого. Последний занимал пост министра до Майдана. Накануне ряд украинских СМИ сообщили, что Кузяра прилетел в Киев из Стамбула в сопровождении четырех полицейских. Вероятно, его экстрадировали из Турции.

Фигуранту дела инкриминируются преступления, совершаемые в конце 2014-го - в начале 2015 года по прямым вмешательствам высших представителей власти Российской Федерации, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Ему сообщили о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. По данным следствия, фигурант создавал условия для заключения прямых контрактов с так называемыми ЛДНР.

Следствие считает, что подозреваемый был одним из ключевых звеньев схемы и непосредственно вел переговоры с представителями террористов, контролировал загрузки вагонов и отчитывался перед кураторами с российской и украинской стороны.

"Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 тысяч гривен", - отметила генпрокурор.

За шесть лет оккупации Донбасса Россия вывезла более 67 млн т угля на $4,7 млрд. За это же время в оккупированных частях Луганской и Донецкой областей на угольных шахтах погибли 236 шахтеров, травмы получили 2 тыс. 539 человек.