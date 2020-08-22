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суббота, 22 августа 2020 02:32

Арестовали чиновника "Киевзеленстроя"

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Арестовали чиновника &quot;Киевзеленстроя&quot;
Суд арестовал чиновника "Киевзеленстроя". Фото: Дело

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда арестовал на 60 дней бывшего внештатного советника генерального директора коммунального объединения "Киевзеленстрой".

Мера пресечения избрана с альтернативой внесения залога в размере 21,02 млн грн, в Facebook сообщает пресс-служба суда.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения бывшему внештатному советнику генерального директора коммунального объединения "Киевзеленстрой" в виде содержании под стражей на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 21,02 млн гривень", - говорится в сообщении.

В случае внесения залога подозреваемый обязан являться по каждой требованием к следователю, прокурору или в суд, а также не отлучаться за пределы Харькова.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении семи фигурантам дела о расхищении коммунального объединения "Киевзеленстрой" почти 78 млн грн городского бюджета Киева.

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