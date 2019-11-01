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пятница, 01 ноября 2019 19:48

Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт

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Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Пример с Яременком показывает, что политическая культура в парламенте движется в обратном направлении, говорит Николай Давыдюк. Фото: УНІАН

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко должен сложить свой мандат. Если же этого не сделает, прибавит минусов рейтингу президента Владимира Зеленского.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал политолог Николай Давыдюк.

"Проституция в стране не легализована. Она запрещена. Нардеп нарушил закон, а никто даже об этом не говорит. Все обсуждают стоимость, извинения перед президентом, что на самом деле выглядит очень странным.

Нарушил закон на рабочем месте. Если бы писал, что он идет играть в футбол - окей.

По большому счету скандал такого уровня должен привести к сложению мандата. Если этого не будет, партия "Слуга народа" начнет терять рейтинги. Начнет накапливаться отрицательный ком, который обрушится в лавину и падение рейтинга. Тогда этот рейтинг будет очень трудно вернуть.

Во фракции "СН" нету ни одного человека, который является носителем рейтинга. Его имеет лишь Зеленский

Но во фракции "СН" нету ни одного человека, который является носителем рейтинга. Все они "рыбы-прилипалы". Рейтинг есть только у Зеленского. Яременко этот рейтинг не создавал, поэтому терять ему его не жалко. А вот сам Зеленский со временем начнет терять. Так как становится видно качество тех, кого он понабирал. Одни плачут, другие договариваются с проститутками, третьи голосуют направо и налево, взятки полезли. Фракция начинает напоминать прошлый парламент. Вышли из "турборежима" и начали себя вести точно так же, как те, кто сидели на их стульях.

Яременко должен сложить мандат по собственному желанию. Это один из тех немногих случаев, когда должен был выйти и сказать "Да, каюсь. Вместо меня зайдет какой-то другой порядный человек". Если бы сразу так сделал, выиграл бы ситуацию и возможно бы его даже убедили этого не делать. В выигрыше были бы все.

Но политическая культура движется в обратном направлении. Это уже второй или третий сексуальный скандал в этом парламенте. Не о законах думают. Лица у них серьезные, но мозгами они явно не в Верховной Раде", - говорит Николай Давыдюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" извинялся за секс-переписку перед Зеленским, а журналистам пригрозил тюрьмой

Переписку между проституткой и народным депутатом "Слуги народа" Богданом Яременко снял парламентский фотограф. В это время шло голосование за законы.

В свое оправдание Яременко написал в Facebook, что сделал это специально, чтобы поймать журналистов.

Затем удалил сообщение и опубликовал следующее, где извиняется перед президентом и фракцией.

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