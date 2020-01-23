Арахамия в Давосе раздавал комментарии кремлевским пропагандистам

Арахамия называл Путина "Владимир Владимирович".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в любезном тоне общался с российскими пропагандистами из кремлевских ресурсов.

Видео опубликовало "Новое время".

На нем нардеп отчитывается перед российским "Первым каналом", почему украинская делегация приехала на форум.

Также Арахамия говорил о войне на Донбассе.

"Нужно сконцентрироваться на полном прекращении огня с обеих сторон. Думаю, это по силам лидерам обоих государств. Мы, со своей стороны, будем делать все, что возможно. Надеюсь, что Владимир Владимирович тоже будет делать все, то зависит от него", - сказал Арахамия.

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Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо во вторник появился на телеканале "112 Україна", связанном с кумом президента России Виктором Медведчуком. Там вместе с награжденным орденом от Путина музыкантом Олегом Карамазовым участвовал в телемарафоне.