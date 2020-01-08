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среда, 08 января 2020 12:55

Сивохо с российской церковью сделал марафон на телеканале кума Путина

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Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо во вторник появился на телеканале "112 Україна", связанном с кумом президента России Виктором Медведчуком.

 

Там проходил телемарафон "Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса". В нем также принимал участие музыкант Олег Карамазов, которого в 2012 году Владимир Путин наградил орденом, сообщает "Обозреватель"

Героями сюжетов стали дети, проживающие на линии соприкосновения на Донбассе.

Дети "по благословению митрополита Онуфрия" (представителя Русской православной церкви в Украине) посетят Свято-Покровский Голосеевский монастырь, центры развлечений, театры, музеи, встретятся со своими ровесниками. После чего вместе с родителями поедут в Свято-Успенскую Почаевскую лавру в Тернопольской области.

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"Церковь как социальный институт, который присутствует по всем сторонам конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством. Церковь может выступить посредником", – считает он.

По словам Сивохо, для восстановления мира в Украине также нужно "молчание со стороны тех, кто разжигал войну".

В прошлом году в оккупированном Донецке представители РПЦ в Украине принимали участие в открытии памятника ликвидированному главарю боевиков ДНР Александру Захарченко.

Ранее Сергей Сивохо заявлял: пора "просить прощения" у жителей оккупированного Россией Донбасса.

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Дата
08
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