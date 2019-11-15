Арахамия сказал, в какой фракции появится исключенная депутат

"Могу поспорить", - говорит Арахамия. Фото: УНІАН

Исключенная из фракции "Слуга народа" нардеп Анна Скороход на следующей неделе может оказаться во фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Об этом заявил председатель фракции СН Давид Арахамия.

"Давайте я сделаю прогноз, где окажется госпожа Скороход через неделю. В какой фракции", - сказал он.

"Где?" - вопрос журналистов в кулуарах.

- Какие у вас есть варианты? - Арахамия.

- "Оппозиционная платформа - За жизнь", - журналисты.

- Не думаю. "Батькивщина", - заявил председатель фракции СН.

- "Могу поспорить", - добавил Арахамия.

- "Они вчера уже предлагали трансфер - "давайте нам ее карточку", - сказал он.

Также Арахамия рассказал, что следующие 2 недели собраний фракции "Слуга народа" не будет.

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15 ноября фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов двух нардепов - Анну Скороход и Антона Полякова.