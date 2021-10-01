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пятница, 01 октября 2021 18:57

Арахамия пообещал сыграть депутатам диско

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Арахамия пообещал сыграть депутатам диско
Арахамия сыграет в Трускавце диджей-сет. Фото: УНІАН

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Трускавце сыграет для участников "Большой фракции".

Ранее он пообещал выполнить диджей-сет, сообщает УНІАН.

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"Я играл в Скадовске для" Зе! Кемпа ", депутатов там практически не было. Я ленивый, я ничего не готовил дополнительно, взял свой плейлист и буду просто... Все равно последовательность сведения - все это индивидуально, он не повторится. Но плюс-минус композиции будут одни и те же. Но учитывая, что людей много немолодых уже, то нужно разбавить каким-либо диско с 1980-х. Я говорю о зарубежных исполнителей, например, Boney M. В ремиксе, конечно", - сказал политик.

1 октября народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли поездом в Трускавец, где должно состояться двухдневное собрание фракции.

Днем ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил выдать подписные листы за отзыв спикера Дмитрия Разумкова.

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