Арахамия о подкупе "слуг народа": Имею свидетелей и приведу их на эфир

"Слуги" жаловались Арахамии, что им предлагают взятки. Фото: rbc.ua

Лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что имеет свидетелей попыток подкупить нардепов и одного из них приведет на телеэфир.

Об этом он сказал, общаясь с журналистами.

"Завтра меня пригласили на "1+1" на "Право на власть". Я туда приведу одного свидетеля, который в эфире даст показания о 30 тысячах долларов. Чтобы все страна посмотрела, что это такое... Сначала мы услышали сигналы. Один депутат ко мне подошел, говорит: "Мне какие-то люди предлагают 25 тысяч долларов за то, что я выйду или воздержусь от голосования". Мы это зафиксировали. Затем другая подошла, говорит "Мне 30 предлагают"...

Это свидетели того, что деньги предлагали. У нас нет прямых доказательств, иначе был бы другой разговор - не из журналистами, а с НАБУ", - сказал Арахамия.

Он выразил уверенность, что ни один из "слуг народа" не взял взятку.

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САП открыла производство, в рамках которого проверит, получали ли 11 нардепов "Слуги народа" по $30 тыс.за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании финансового комитета. Ранее руководство Офиса президента и партии "Слуга народа" требовали, чтобы депутаты СН, которые являются членами финансового комитета и авторами нескольких законопроектов, прошли детектор лжи.