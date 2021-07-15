Аптекам запретили продавать детям лекарства

Депутаты изменили закон о лекарствах. Фото: pixabay.com

Верховная Рада запретила продажу лекарственных средств несовершеннолетним. Депутаты внесли изменения в закон "О лекарственных средствах", "За" проголосовали 341 народный депутат.

Закон запрещает продажу лекарств, в частности с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом, малолетним лицам. Также запрещает доставку препаратов конечному потребителю - малолетний лицу, пишет "РБК-Україна".

"Если у лица, осуществляющего розничную торговлю лекарственными средствами и/или их доставку конечному потребителю, возникли сомнения относительно достижения покупателем 14-летнего возраста, это лицо должно обратиться к покупателю с требованием предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий возраст", - говорится в законе.

В случае отказа покупателя предоставить такой документ лекарства не продадут.

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В июне парламент принял за основу законопроект о штрафах за продажу лекарств несовершеннолетним. Речь идет о штрафах от 6800 грн до 23 800 грн.

На этой неделе Верховная Рада провалила законопроект о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. За это проголосовали 184 депутата.