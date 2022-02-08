Японский парламент поддержал Украину на фоне российской угрозы

Нижняя палата парламента Японии приняла во вторник резолюцию в поддержку Украины. Фото: Reuters

Япония 8 февраля приняла резолюцию, в которой выразила поддержку Украине.

Токио серьезно обеспокоен и всегда солидарен с украинским народом, говорится в документе нижней палаты парламента, передает Kyodo News.

"Депутаты призывают правительство использовать все дипломатические ресурсы, чтобы сделать все для уменьшения напряженности в Украине и как можно быстрее установить мир. Любое изменение статуса-кво с помощью силы неприемлемо", - говорится в сообщении.

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Парламентарии также призывают заинтересованные страны как можно быстрее восстановить стабильность при помощи дипломатии. В резолюции подчеркнули позицию Японии относительно последовательной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Резолюцию приняли на фоне эскалации напряженности между западными странами и Россией, которая собрала около 100 тыс. военных на границе Украины, а в 2014 году оккупировала украинский Крым.

Соединенные Штаты Америки призвали Японию рассмотреть вопрос о введении экономических санкций против России, если она вторгнется в Украину.