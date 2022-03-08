Япония ввела санкции против 20 россиян и двух российских компаний

Япония ввела санкции против РФ. Фото: Украинская правда

Япония ввела санкции против граждан и компаний России и Белоруссии.

Все они имеют отношение к окружению президента РФ, сообщает Министерство иностранных дел Японии.

В российский список санкций вошли две компании и 20 человек.

Среди них:

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,

первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко,

заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак,

глава Чечни Рамзан Кадыров,

олигархи-братья Ротенберги,

олигарх Геннадий Тимченко,

олигарх Алишер Усманов,

"Агентство интернет-исследований",

ЧВК "Вагнер".

Также запрещено поставлять в Россию нефтеперерабатывающее оборудование.

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Также введены санкции против сателлита России – Беларуси.

В белорусском списке санкций – 12 физических лиц, а также 10 компаний и организаций.

Россия обошла Иран и Северную Корею и стала страной, на которую распространяется самое большое количество санкций. Это произошло всего через 10 дней после вторжения в Украину.