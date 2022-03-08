Япония ввела санкции против 20 россиян и двух российских компаний

Япония ввела санкции против граждан и компаний России и Белоруссии.
Все они имеют отношение к окружению президента РФ, сообщает Министерство иностранных дел Японии.
В российский список санкций вошли две компании и 20 человек.
Среди них:
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,
первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко,
заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак,
глава Чечни Рамзан Кадыров,
олигархи-братья Ротенберги,
олигарх Геннадий Тимченко,
олигарх Алишер Усманов,
"Агентство интернет-исследований",
ЧВК "Вагнер".
Также запрещено поставлять в Россию нефтеперерабатывающее оборудование.
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Также введены санкции против сателлита России – Беларуси.
В белорусском списке санкций – 12 физических лиц, а также 10 компаний и организаций.
Россия обошла Иран и Северную Корею и стала страной, на которую распространяется самое большое количество санкций. Это произошло всего через 10 дней после вторжения в Украину.
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