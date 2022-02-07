Януковича вызвали на допрос

Виктора Януковича зовут на допрос по делу о бегстве из Украины. Фото: facebook.com/v.yanukovych.gov

Государственное бюро расследований вызывает президента-беглеца Виктора Януковича на допрос к следователю.

Он должен состояться 9 февраля по делу об организации дезертирства работников Управления госохраны. Соответствующее сообщение о вызове опубликовано в газете "Урядовий кур'єр".

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"Вам (Януковичу. - Gazeta.ua) необходимо явиться 9 февраля в 9:00 в ДБР для получения уведомления о подозрении в уголовном производстве и допросе в качестве подозреваемого", - говорится в сообщении.

Речь идет об уголовном производстве по факту дезертирства сотрудников Управления госохраны, в котором сообщили о подозрении начальнику охраны Януковича.

Главному охраннику президента-беглеца Виктора Януковича избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Бывшего начальника Службы безопасности президента подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Следствием установлено, что в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке на территории АР Крым, где руководил охраной Януковича. Однако после завершения командировки он не только не вернулся к месту службы, но и уехал за пределы Украины. Действовал по предварительному сговору с другими военнослужащими Управления государственной охраны Украины.