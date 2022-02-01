Начальнику охраны Януковича избрали меру пресечения

Главному охраннику президента-беглеца избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Фото: УНИАН

Главному охраннику президента-беглеца Виктора Януковича избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Такое решение принял Печерский райсуд Киева. И предоставил разрешение на специальное досудебное расследование в отношении него, сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Бывший начальник Службы безопасности президента Украины подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц", - рассказали в ОГП.

Следствием установлено, что в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке на территории АР Крым, где руководил охраной Януковича, добавили в Государственном бюро расследований.

Однако после завершения командировки он не только не вернулся к месту службы, но и уехал за пределы Украины. Действовал он по предварительному сговору с другими военнослужащими Управления государственной охраны Украины.

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Также бывший начальник охраны Януковича организовал его незаконную переправку через государственную границу Украины. Это дало возможность Виктору Януковичу с 2014 года укрываться от органов досудебного расследования и суда.

Главный охранник Януковича тоже выбыл на территорию Российской Федерации и до настоящего времени не вернулся.

Такие решения суда дают право стороне обвинения начать в отношении экс-замначальника Управления государственной охраны процедуру экстрадиции и провести досудебное расследование при отсутствии подозреваемого.

Следователь судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая заочно арестовала беглого президента Виктора Януковича по делу о присвоении "Межгорья". В случае задержания его имеют в течение 48 ч доставить в суд для заключения под стражу или избрание более мягкой меры пресечения.