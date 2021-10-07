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четверг, 07 октября 2021 14:07

Януковича арестовали по делу о "Межигорье"

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Януковича арестовали по делу о &quot;Межигорье&quot;
Президента-беглеца Виктора Януковича заочно арестовали по делу о присвоении "Межигорье". Фото: УНИАН

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая заочно арестовала президента-беглеца Виктора Януковича в деле о присвоении "Межигорья".

В случае задержания его должны в течение 48 ч. доставить в суд для взятия под стражу или избрания более мягкой меры пресечения.

Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней с момента провозглашения, сообщает Центр противодействия коррупции.

В 2007 году тогдашний премьер Янукович обратился с письмом к президенту Виктору Ющенко с просьбой обменять имущество комплекса отдыха "Пуща-Водица" стоимостью 540 млн грн на помещение частной фирмы. В состав комплекса входили база отдыха и резиденция "Межигорье". В том же году Ющенко якобы секретным распоряжением предоставил Януковичу "Межигорье" в пользование.

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Между тем сын Януковича Александр поставил бывшего охранника на роль директора ООО "Мединвестрейд", а мужчине по имени Павел Литовченко предложил стать одним из основателей и директором компании "Танталит", которая должна была получить имущество.

В том же году Эдуард Ставицкий как председатель правления НАК "Надра Украины" инициировал рассмотрение проведения обмена имущества комплекса отдыха "Пуща Водица" на нежилые здания ООО "Мединвесттрейд". После обмена "Мединвестрейд" завладела "Межигорьем", впоследствии резиденцию передали "Танталиту".

В 2013-м имуществом завладел Сергей Клюев, который был владельцем доли в ООО "Танталит". При этом его стоимость занизили в несколько раз - до 89,303 млн грн.

Янукович жил в "Межигорье" до своего бегства из страны в феврале 2014 года.

Это не первый арест Януковича. В 2018-м Печерский районный суд Киева разрешил задержание Януковича как подозреваемого в организации похищения архиепископа Александра (Драбинко) с целью давления на экс-митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира.

Также Янукович был заочно арестован по делу об узурпации власти в мае 2020-го. Речь идет об изменениях в Конституции 2010 года, что значительно расширяли полномочия главы государства.

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