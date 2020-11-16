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понедельник, 16 ноября 2020 14:15

Янукович стал премьером

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Янукович стал премьером
Это было первое в истории Украины коалиционное правительство. Фото: УНИАН

18 лет назад, 16 ноября 2002-го, второй президент Леонид Кучма отправил в отставку правительство Анатолия Кинаха и предложил Верховной Раде назначить новым премьер-министром главу Донецкой обладминистрации Виктора Януковича.

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52-летнего Януковича избрали премьером 234 нардепов. С мая 1997 года он работал губернатором Донецкой обладминистрации. Его считали одним из наиболее влиятельных представителей донецкой группировки, контролирующей большинство крупных металлургических и машиностроительных предприятий востока Украины.

Правительство Януковича дважды функционировало: с ноября 2002-го по 5 января 2005-го и с 4 августа 2006-го по 18 декабря 2007-го. Это было первое в истории Украины коалиционное правительство, которое поддержало вступление страны в НАТО и отправил украинские войска в Ирак в 2003 году.

Главная проблема этого Кабмина - длительный конфликт с превосходящими в Верховной Раде оппозиционными силами во главе с Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко.

После поражения премьер-министра Януковича на президентских выборах 2004-го, обязанности главы правительства получил Николай Азаров.

23 февраля 2014 года Виктор Янукович сбежал из Украины. С тех пор живет в России.

24 января 2019-го Оболонский райсуд Киева заочно признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста.

12 ноября этого года Верховный суд окончательно отказал лишенному звания президента Виктору Януковичу в иске о чести и достоинстве.

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Дата
16
ноября

Янукович стал премьером

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