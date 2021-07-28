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среда, 28 июля 2021 11:15

Янукович расколол Украину на "три сорта" - показали выставку черного пиара
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Печально известный "креатив" политтехнологов штаба Виктора Януковича - картинка и видеоролик о "три сорта", на которые украинцев якобы делят Виктор Ющенко и его соратники
Фото: Движение "ЧЕСТНО"
На последних президентских выборах также не обошлось без черного пиара
В 2012-м приобрели популярность мемы с созвучным названии партии "Украина - вперед!" лозунги "Буратино - Вперед!".
Накануне выборов 2012 года в сети появился мем с провластной тогда Партией регионов, Виктором Януковичем и его сыновьями
Для Юлии Тимошенко в 2006-м придумали "спонсорский договор" с брендом KOTEX

Президентская кампания 2004 года была одной из самых грязных, сообщается на виртуальной выставке политической агитации "Хроники черного пиара в Украине" от движеня "ЧЕСТНО". Показали фотографии рекламы от выборов в 1990-х годах и до сегодня.

Технологи президента-беглеца Виктора Януковича раскололи страну на "три сорта" - публиковали буклеты с таким делением. Так якобы не страну смотрели с "оранжевого" лагеря. Через 10 лет там, где технологи рисовали 3 сорт - в том числе, это Донецкие и Луганские области, государство столкнулась с российско-украинской войной.

Политтехнологи Януковича ассоциировали "оранжевых" с агрессией и насилием, а пророссийского лидера показали "спасителем и защитником жителей Юга и Востока". В 2012-м стали популярными мемы, направленные против самого Януковича - его и семью изображали на руках с беззубыми бездомными в образе детей.

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"В погоне за победой, технологи, работающие на политиков, прибегают к приемам фейковой социологии или просто распространяют фейки о своих оппонентах. "Чернуху" вбрасывают в последние дни избирательной кампании, чтобы у конкурента не было шансов опровергнуть информацию и донести опровержение к избирателю. Но даже фейки не является худшим проявлением черного пиара. Некоторые технологи готовы создавать образы, которые уничтожают суверенитет государства или создают ужасные стереотипы ", - рассказывает о выставке координатор Музея агитации и политического трэша Оксана Галькевич.

Последняя президентская кампания не была исключением из таких технологий, говорит Галькевич. Продолжает: "При чем со стороны обоих главных конкурентов. Тогда распространяли листовки, при условии выигрыша Владимира Зеленского потеряем Безвиз, если выиграет Петр Порошенко - продолжится война. Последствия кампании, направленной на жесткую поляризацию электората можно видеть до сих пор, когда два лагеря сторонников выясняют отношения в соцсетях. Временная выгода несет несоизмеримо вред обществу, которое особенно во время войны должно быть единым и устойчивым".

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Часть черного пиара может быть направлена ​​на углубление стереотипов, в частности гендерных, напомнили в "ЧЕСТНО". Продемонстрировали фото с председателем ВО "Батькивщина" Юлией Тимошенко, где в 2006-м на листовке ее изобразили как "главного спонсора" фирмы средств для гигиены менструального цикла Kotex. Слоганом написали: "После климакса жизнь только починаться".

Выставка "Хроники черного пиара" уже пятая в Музее агитации и политического трэша. Интересные фото образцы агитации организаторы просят присылать на почту проекту [email protected]

Среди политиков, за которых опрошенные украинцы не стали бы голосовать, 46% назвали пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 23-25 ​​июля. 36% не проголосовали бы за Юлию Тимошенко, 34% - Юрия Бойко, 29% - Владимира Зеленского, 26% - Олега Ляшко. Каждый пятый из опрошенных не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Арсения Яценюка и Олега Тягнибока.

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