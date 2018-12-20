Янукович еще год не сможет забрать деньги из Швейцарии

Решение о замораживании активов также будет действовать в отношении окружения Януковича Фото: Главком

Федеральный совет Швейцарии принял решение продлить арест активов президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения еще на один год.

Об этом в своем Twitter сообщило посольство Швейцарии в Украине.

"19 декабря Федеральный Совет принял решение о продлении на один год превентивного замораживании активов президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что целью этого решения является поддержка правового сотрудничества между Швейцарией и Украиной.

19 грудня 🇨🇭Федеральна Рада прийняла рішення про продовження на один рік превентивного замороження активів 🇺🇦президента-втікача Віктора Януковича та його оточення. Метою цього рішення є підтримка правової співпраці між Швейцарією та Україною — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) 20 декабря 2018 г.

Президента-беглеца Виктора Януковича, 68 лет, положили в Московскую клинику им. Николая Склифосовского 16 ноября. Имеет травмы позвоночника и коленного сустава. Получил их во время игры в теннис.