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понедельник, 14 июня 2021 14:40

Антикоррупционный суд оправдал бывшего нардепа - САП будет оспаривать

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Антикоррупционный суд оправдал бывшего нардепа - САП будет оспаривать
Руслан Сольвар избирался от БПП по округу в Киевской области. Фото: solvar.com.ua

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Руслана Сольвара, которого прокуратура обвиняет в незаконном получении компенсации на аренду жилья в Киеве, сообщает портал "Слово і діло"

"Коллегия судей установила отсутствие в деянии бывшего народного депутата Украины состава уголовного преступления - злоупотребление властью.

В частности, стороной обвинения не доказано использование им своих властных полномочий для принятия решения об осуществлении компенсации найма гостиничного номера или отказ в осуществлении такой компенсации", - сообщил суд.

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В то же время, коллегия судей пришла к выводу, что экс-нардеп мог совершить преступление против собственности - мошенничество. Однако, изменение квалификации судом на более тяжкую статью уголовного закона не допускается.

По версии следствия, в ноябре 2014-го Сольвар получил в пользование номер гостиницы "Київ" за счет государственного бюджета. Однако в марте 2017 года нардеп получил в наследство квартиру в столице и не сообщил об этом факте Управлению делами Аппарата Верховной Рады. Поэтому и в дальнейшем получал компенсационные выплаты из госбюджета. И только в октябре 2018 года после ряда публикаций в СМИ отказался от получения средств.

За полтора года он безосновательно получил более 361 тыс. грн компенсации за наем жилья.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что обжалует оправдательный приговор бывшему нардепу.

На прошлой неделе бывший народный депутат от "Блока Юлии Тимошенко" Дмитрий Крючков пришел пьяным в Высший антикоррупционный суд.

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Дата
14
июня

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