Антикоррупционный суд не взялся за дело Ефремова

Ефремова отпустили из-под домашнего ареста.

Высший антикоррупционный суд не начал рассмотрение дела о так называемых "законах 16 января" за то, что она может не относиться к его компетенции.

Об этом сказала судья-спикер Екатерина Сикора, пишет "Українська правда"

"В этом деле досудебное расследование осуществлялось не Национальным антикоррупционным бюро и не было закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Судебная коллегия ВАКС решила обратиться до решения этого вопроса (направление в другой суд - ред.) в Апелляционную палату", - объяснила она.

В деле фигурирует экс-глава фракции Партии регионов Александр Ефремов. Ему инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, соучастие в преступлении (пособничество), служебный подлог.

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Старобельский районный суд Луганской области 18 сентября отменил круглосуточный домашний арест Александру Ефремову. Изменил меру пресечения на личное обязательство. Ефремова обвиняют в государственной измене, в помощи боевикам во время захвата Луганского управления СБУ в 2014 году, поддержке террористической организации ЛНР, изменении территориальных границ Украины, что привело к гибели людей.