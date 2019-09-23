Делом экс-"регионала" Ефремова займется Антикоррупционный суд

Заседание состоится по адресу: ул. Победы, 41. Фото: из открытых источников

Высший антикоррупционный суд рассмотрит дело экс-"регионала" Александра Ефремова.

Открытое подготовительное судебное заседание в уголовном производстве состоится 24 сентября в 10:00, об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ефремова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины — злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия, ч.5 ст. 27 — соучастие в преступлении (пособничество), а также ч. 2 ст. 366 — служебный подлог, если он повлек тяжкие последствия (подделка официальных документов).

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Бывший глава фракции Партии регионов 64-летний Александр Ефремов 24 июля вышел из СИЗО города Старобельск Луганской области. Содержание под стражей изменили на домашний арест.