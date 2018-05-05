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суббота, 05 мая 2018 16:29

Антикоррупционный суд может появиться в мае - Порошенко

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Антикоррупционный суд может появиться в мае - Порошенко
Порошенко рассказал о суде в интервью. Фото: "Корреспондент"

Президент Украины Петр Порошенко допускает, что Высший антикоррупционный суд может быть создан уже в первой половине 2018 года.

"Мы хотим ускорить создание независимого Антикоррупционного суда. Я убежден, что это удастся сделать в первой половине года, возможно, уже в мае", - заявил он, передает Deutsche Welle.

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В интервью президент заявил, что на общую ситуацию в стране негативно влияет ситуация на Донбассе.

"Мы успешно бы развивали наше государство, если бы не было войны", - подчеркнул Порошенко.

1 марта Верховная Рада поддержала президентский законопроект № 7440 об Антикоррупционном суде. За его принятие проголосовали 282 депутата.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта. В частности, Международный валютный фонд заявил, что проект Порошенко противоречит обязательствам Украины. Позже Всемирный банк также выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой из-за того, что президент, мол, подал законопроект об Антикоррупционном суде, который противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

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Дата
05
мая

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