Антикоррупционный суд может появиться в мае - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко допускает, что Высший антикоррупционный суд может быть создан уже в первой половине 2018 года.
"Мы хотим ускорить создание независимого Антикоррупционного суда. Я убежден, что это удастся сделать в первой половине года, возможно, уже в мае", - заявил он, передает Deutsche Welle.
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В интервью президент заявил, что на общую ситуацию в стране негативно влияет ситуация на Донбассе.
"Мы успешно бы развивали наше государство, если бы не было войны", - подчеркнул Порошенко.
1 марта Верховная Рада поддержала президентский законопроект № 7440 об Антикоррупционном суде. За его принятие проголосовали 282 депутата.
Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта. В частности, Международный валютный фонд заявил, что проект Порошенко противоречит обязательствам Украины. Позже Всемирный банк также выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $800 млн.
Евросоюз также официально выступил с критикой в адрес Банковой из-за того, что президент, мол, подал законопроект об Антикоррупционном суде, который противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.
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