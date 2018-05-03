Луценко рассказал о старте Антикоррупционного суда

Юрий Луценко считает, что Верховная Рада до конца сессии примет законопроект об Антикоррупционном суде. Фото: politeka.net

Генеральный прокурор Юрий Луценко надеется, что Антикоррупционный суд заработает с начала 2019 года.

Об этом он сказал в интервью Reuters.

При этом глава ГПУ убежден, что до летних каникул Верховная Рада примет соответствующий законопроект.

"(Тогда) через шесть-восемь месяцев можно будет услышать первые приговоры", - сказал Луценко.

Он отметил, что сейчас ведутся переговоры с МВФ относительно системы тестирования судей, полномочий суда и концепции рассмотрения им дел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парубий оправдался за затягивание с Антикоррупционным судом

1 марта Верховная Рада поддержала президентский законопроект № 7440 об Антикоррупционном суде. За его принятие проголосовали 282 депутата. Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта. В частности, Международный валютный фонд заявил, что проект Порошенко противоречит обязательствам Украины. Позже Всемирный банк также выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $800 млн. Евросоюз также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой из-за того, что президент, мол, подал законопроект об Антикоррупционном суде, который противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.