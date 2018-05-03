Луценко рассказал о старте Антикоррупционного суда

 
Ексклюзивы
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1206
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 4563
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 2322
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1710
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3852
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1125
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 567
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
1 Просмотров: 2277
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
Просмотров: 189
Фото
Все фото
20
4
7
8
4
От масла до билетов в оперу: нардепы создали благотворительные фонды и &quot;засевают&quot; округа
От масла до билетов в оперу: нардепы создали благотворительные фонды и "засевают" округа
Порошенко показал красивые картинки меню для военных
Порошенко показал красивые картинки меню для военных
Олигарх-советник Порошенко &quot;срезает&quot; до работы через заповедник
Олигарх-советник Порошенко "срезает" до работы через заповедник
&quot;Лучшая чем некоторые министры&quot; - Москаль катал американского посла в лифте и радовал сакурами
"Лучшая чем некоторые министры" - Москаль катал американского посла в лифте и радовал сакурами
&quot;Я - россиянин, давай обнимемся&quot;: бездомные в ватниках митинговали в Одессе возле посольства РФ
"Я - россиянин, давай обнимемся": бездомные в ватниках митинговали в Одессе возле посольства РФ
Видео
Все видео
Порошенко пообещал приютить у себя нескольких фанатов на финал Лиги чемпионов
Порошенко пообещал приютить у себя нескольких фанатов на финал Лиги чемпионов
В комитете нацбезопасности прокомментировали взрывы в Балаклее
В комитете нацбезопасности прокомментировали взрывы в Балаклее
Найем лежит в больнице без охраны
Найем лежит в больнице без охраны
Майкл Щур одновременно потролил Порошенко и Тимошенко
Майкл Щур одновременно потролил Порошенко и Тимошенко
Нардеп из БПП одаривает избирателей свечами и шампанским на дне рождения
Нардеп из БПП одаривает избирателей свечами и шампанским на дне рождения
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1206
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3852
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5841
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 738
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8748
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 мая 2018
Просмотров: 306
Варіації
Коли садиш город, день вимірюється не годинами, а тільки запасом твоїх сил і площею землі, яку тобі треба довести до ума до вечора: викопай, закопай, ...
четверг, 03 мая 2018 17:22

Луценко рассказал о старте Антикоррупционного суда

1 Комментировать
Луценко рассказал о старте Антикоррупционного суда
Юрий Луценко считает, что Верховная Рада до конца сессии примет законопроект об Антикоррупционном суде. Фото: politeka.net

Генеральный прокурор Юрий Луценко надеется, что Антикоррупционный суд заработает с начала 2019 года.

Об этом он сказал в интервью Reuters.

При этом глава ГПУ убежден, что до летних каникул Верховная Рада примет соответствующий законопроект.

"(Тогда) через шесть-восемь месяцев можно будет услышать первые приговоры", - сказал Луценко.

Он отметил, что сейчас ведутся переговоры с МВФ относительно системы тестирования судей, полномочий суда и концепции рассмотрения им дел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парубий оправдался за затягивание с Антикоррупционным судом

1 марта Верховная Рада поддержала президентский законопроект № 7440 об Антикоррупционном суде. За его принятие проголосовали 282 депутата.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта. В частности, Международный валютный фонд заявил, что проект Порошенко противоречит обязательствам Украины. Позже Всемирный банк также выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой из-за того, что президент, мол, подал законопроект об Антикоррупционном суде, который противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Луценко рассказал о старте Антикоррупционного суда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
мая

Премьер-министр Израиля 5 лет жила возле Бессарабского рынка

Пассажиров-безбилетников отправляли работать на соломорезку

Ошибка диспетчера стоила жизни 94 людям: в небе столкнулись два самолета

Самое читаемое
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
28
 Просмотров: 145652
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
18
 Просмотров: 90042
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
12
 Просмотров: 73356
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
41
 Просмотров: 43064
Генеральная уборка: как отмыть 100-летний дом
Генеральная уборка: как отмыть 100-летний дом
14
 Просмотров: 38340
Политика
Выборы-2019: эксперт спрогнозировал возможный сценарий
Выборы-2019: эксперт спрогнозировал возможный сценарий
 Просмотров: 801
Зубы крошатся: Надежда Савченко голодает 42-й день
Зубы крошатся: Надежда Савченко голодает 42-й день 2 Просмотров: 936
Порошенко пообещал приютить у себя нескольких фанатов на финал Лиги чемпионов
Порошенко пообещал приютить у себя нескольких фанатов на финал Лиги чемпионов
 Просмотров: 270
В комитете нацбезопасности прокомментировали взрывы в Балаклее
В комитете нацбезопасности прокомментировали взрывы в Балаклее
 Просмотров: 2655
Найем дал оценку судьям и следствию в своем деле
Найем дал оценку судьям и следствию в своем деле Просмотров: 936
Больше всего комментируют
14
"Россия оказалась беспомощной перед ВСУ с американским оружием" - журналист
13
Бокс и бизнес в столице - СМИ рассказали о нападающем на нардепа Найема
7
Америка предоставит Украине зенитно-ракетные Stinger - эксперт
5
"Существует дискуссия, что это американские жрицы" - министр культуры озвучил неожиданную версию появления праздника 8 марта
5
В Сирии разбилась самая крутая российская "Сушка". Пилоты погибли
Голосов: 41537
Голосование Почему именно сейчас Петр Порошенко заговорил о вступлении в НАТО?
  • Хочет поднять свой рейтинг, потому что тема популярна в обществе
  • Отвлекает украинцев от реальных проблем в стране
  • Пытается таким образом получить поддержку мира
  • Это просто очередное заявление, не стоит никакого внимания
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua